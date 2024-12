Xinhua Silk Road: AI Expo é inaugurada no Parque Industrial de Suzhou, no leste da China, para reforçar os motores de crescimento de alta tecnologia

PEQUIM, 13 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Global AI Product & Application Expo de 2024, evento de 2 dias mostrando o que há de mais recente em tecnologias e produtos de IA, teve início no Parque Industrial de Suzhou (SIP), na terça-feira.

Enquanto se concentra em grandes modelos, conteúdo gerado por IA, inteligência incorporada, IA industrial etc., a exposição organizou uma série de atividades para destacar a inovação centrada em IA e reunir mais impulsionadores de crescimento de alta tecnologia para o SIP.

Por exemplo, uma cerimônia de abertura, competição de inovação relacionada, fóruns temáticos, exposições e atividades de lançamento de novos produtos atraíram as multidões de participantes da exposição.

Durante a cerimônia de abertura, os vencedores da primeira sessão do programa de aplicação do "Prêmio Zu Chongzhi" foram divulgados pela Aliança de Estratégia de Inovação em Tecnologia do Setor de Inteligência Artificial para apresentar cientistas eminentes e equipes de pesquisa no setor de IA e impulsionar a inovação global em pesquisa básica de IA, tecnologias e aplicações.

Em outra cerimônia de premiação, quase 200 equipes envolvidas em produtos relacionados à IA e aplicações nos setores de manufatura, saúde e finanças de todo o mundo competiram pelos prêmios do Concurso Global de Inovação em Aplicação de Produtos de IA e Empreendedorismo, e 20 delas ganharam os prêmios finais.

Durante a exposição, o Centro Conjunto de Pós-Doutorado do Polo de Inovação do Setor de IA para o Distrito de Suzhou da Zona Piloto de Livre Comércio da China (Jiangsu) foi inaugurado para fortalecer ainda mais a cooperação com a comunidade industrial de Suzhou.

Até o momento, o centro conjunto atraiu 10 membros, compostos por empresas líderes do setor de IA e instituições de ensino superior da China, para promover conjuntamente a inovação e o desenvolvimento de tecnologias de IA no SIP.

Quando 24 programas "AI+" concluíram a assinatura de contratos na exposição, esperava-se que a ecologia do setor de IA melhorasse ainda mais no SIP, especialmente após uma lista de demandas para 20 cenários "AI+" em sub-setores como manufatura, saúde, educação, transporte, assuntos governamentais e finanças estrear durante a exposição.

No fórum principal, especialistas do setor, incluindo Gao Wen, acadêmico da Academia Chinesa de Engenharia, Mei Hong, acadêmica da Academia Chinesa de Ciências, Sun Ninghui, diretor-geral da Federação Chinesa de Computação, e John Higgins, presidente da Global Digital Foundation, compartilharam suas opiniões perspicazes sobre como promover ainda mais o desenvolvimento da IA.

Atualmente, o SIP, um parque industrial que prioriza os setores de IA e digitais, reuniu mais de 1.800 empresas envolvidas em software industrial, circuitos integrados, grandes modelos, IT+BT etc., para aproveitar as oportunidades emergentes no setor de IA para um desenvolvimento de alta qualidade impulsionado por alta tecnologia.

