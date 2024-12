Xinhua Silk Road : l'exposition sur l'IA s'ouvre dans le parc industriel de Suzhou, dans l'est de la Chine, pour soutenir les moteurs de croissance de la haute technologie

PÉKIN, 13 décembre 2024 /PRNewswire/ -- L'exposition mondiale 2024 sur les produits et les applications de l'IA, un événement de deux jours présentant les dernières technologies et produits d'IA, a débuté mardi dans le parc industriel de Suzhou (SIP).

Tout en se concentrant sur les grands modèles, le contenu généré par l'IA, l'IA incarnée, l'IA industrielle, etc., l'exposition a organisé une série d'activités pour mettre en lumière l'innovation centrée sur l'IA et regrouper davantage de moteurs de croissance de haute technologie pour le SIP.

AI

Ainsi, une cérémonie d'ouverture, un concours d'innovation connexe, des forums thématiques, des expositions et des activités de lancement de nouveaux produits ont attiré la foule des participants à l'exposition.

Au cours de la cérémonie d'ouverture, les lauréats de la première session du programme de candidature « Zu Chongzhi Award » ont été présentés par l'Alliance pour la stratégie d'innovation technologique de l'industrie de l'intelligence artificielle afin de présenter d'éminents scientifiques et équipes de recherche dans le secteur de l'intelligence artificielle et de soutenir l'innovation mondiale dans la recherche fondamentale, les technologies et l'application de l'intelligence artificielle.

Lors d'une autre cérémonie de remise des prix, près de 200 équipes du monde entier travaillant sur des produits et des applications liés à l'IA dans les secteurs de la fabrication, de l'assurance-maladie et de la finance ont participé au concours mondial d'innovation et d'entrepreneuriat pour les applications de produits liés à l'IA, et 20 d'entre elles ont été récompensées.

Au cours de l'exposition, le centre commun de post-doctorat du cluster d'innovation de l'industrie de l'IA pour le district de Suzhou de la zone pilote de libre-échange de Chine (Jiangsu) a été inauguré afin de renforcer la coopération avec la communauté industrielle de Suzhou.

À ce jour, le centre commun a attiré 10 entités y compris des entreprises leaders dans le domaine de l'IA et des établissements d'enseignement supérieur en Chine afin de promouvoir conjointement l'innovation et le développement des technologies de l'IA dans le cadre du SIP.

Avec la signature de contrats pour 24 programmes « AI+ » lors de l'exposition, l'écologie de l'industrie de l'IA devrait encore s'améliorer dans le SIP, surtout après la présentation, au cours de l'exposition, d'une liste de demandes pour 20 scénarios « AI+ » dans des sous-secteurs tels que l'industrie manufacturière, l'assurance-maladie, l'éducation, les transports, les affaires gouvernementales et la finance.

Lors du forum principal, des experts du secteur, dont Gao Wen, académicien de l'Académie chinoise d'ingénierie, Mei Hong, académicien de l'Académie chinoise des sciences, Sun Ninghui, directeur général de la Fédération informatique de Chine et John Higgins, président de la Global Digital Foundation, ont fait part de leurs points de vue éclairés sur la poursuite du développement de l'IA.

Le SIP, un parc industriel qui donne la priorité aux industries de l'IA et du numérique, rassemble à l'heure actuelle plus de 1 800 entreprises engagées dans les logiciels industriels, les circuits intégrés, les grands modèles, les technologies de l'information et de la transformation (IT+BT), etc. afin de saisir les opportunités émergentes dans le secteur de l'IA pour un développement de haute qualité axé sur la haute technologie.

