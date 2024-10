Xinhua Silk Road: Changzhou City, na China oriental, revela oportunidades de investimento em setores de novas forças produtivas para investidores globais

PEQUIM, 30 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Changzhou City, base de produção inteligente líder internacional localizada na província de Jiangsu no leste da China, lançou uma série de oportunidade de investimento para investidores globais em múltiplos setores de novas forças produtivas na Conferência de Desenvolvimento do Setor de Nova Energia & Conferência de Investimento em Changzhou, sediados na cidade em 19 de setembro.

Changzhou

As oportunidades de investimento cobrem nove áreas, incluindo biologia sintética, economia de baixa altitude, veículos inteligentes de nova energia conectada, baterias de estado sólido, energia de hidrogênio, semicondutores de terceira geração e inteligência artificial, mostrando a confiança de Changzhou em abrir o desenvolvimento além disso.

Changzhou, localizada no eixo do Delta do Rio Yangtze, tornou-se uma base importante para a produção avançada na China.

Nos últimos anos, graças a esforços intensos no desenvolvimento do setor de novas energias e à promoção de novas forças produtivas de qualidade, Changzhou expandiu o valor agregado de seu setor industrial para mais de dois trilhões de yuan, com o valor agregado representando cerca de 43%, ambos classificando-se entre os três maiores na província de Jiangsu.

Na Hurun China New Energy Cities de 2024, em uma lista lançada pelo Instituto de Pesquisa de Hurun na conferência, Changzhou classificou-se como primeira entre outras cidades no país, por três anos consecutivos, em termos de atratividade e concentração de investimentos.

Changzhou acumulou um total de US$ 10,59 bilhões (cerca de 74,25 bilhões de yuan) em termos de capital estrangeiro efetivamente utilizado desde 2020. Grandes projetos, como o magnetismo suave da ArcelorMittal e o dispositivo médico da BIOS, uma empresa com sede em Hong Kong, foram lançados durante a conferência.

Além disso, Changzhou apresentou um guia multilíngue para os cidadãos estrangeiros na cidade durante a conferência, o que inclui itens de serviços práticos em estadia e residência, trabalho, opções de pagamento convenientes, entre outros, tornando a cidade um lugar mais aberto e internacional.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/342380.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2518604/Changzhou.jpg

FONTE Xinhua Silk Road