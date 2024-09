Xinhua Silk Road : la ville de Changzhou, en Chine orientale, dévoile des opportunités d'investissement dans les secteurs des nouvelles forces productives pour les investisseurs mondiaux

PÉKIN, 30 septembre 2024 /PRNewswire/ -- La ville de Changzhou, une base internationale de fabrication intelligente de premier plan située dans la province du Jiangsu, à l'est de la Chine, a publié un ensemble d'opportunités d'investissement pour les investisseurs mondiaux dans divers secteurs des nouvelles forces productives lors de la New Energy Industry Development Conference & Invest in Changzhou Conference 2024 qui s'est tenue dans la ville le 19 septembre.

Changzhou

Les possibilités d'investissement couvrent neuf domaines, dont la biologie synthétique, l'économie de basse altitude, les véhicules intelligents à énergie nouvelle, les batteries à l'état solide, l'énergie hydrogène, les semiconducteurs de troisième génération et l'intelligence artificielle, ce qui témoigne de la confiance de la ville de Changzhou dans la poursuite de son développement.

Située dans l'axe du delta du fleuve Yangtze, Changzhou est devenue une base importante pour l'industrie manufacturière de pointe en Chine.

Ces dernières années, grâce à l'intensification des efforts déployés pour développer l'industrie des nouvelles énergies et encourager de nouvelles forces productives de qualité, Changzhou a porté la valeur ajoutée de son secteur industriel à plus de deux mille milliards de yuans, la valeur ajoutée manufacturière représentant environ 43 %, ces deux valeurs se classant parmi les trois premières de la province de Jiangsu.

Dans la liste Hurun China New Energy Cities 2024, publiée par l'institut de recherche Hurun lors de la conférence, Changzhou s'est classée première parmi les autres villes du pays pendant trois années consécutives en termes d'attractivité et de concentration des investissements.

Changzhou a accumulé un total de 10,59 milliards USD (près de 74,25 milliards de yuans) en termes de capitaux étrangers utilisés depuis 2020. De grands projets tels que le magnétisme doux d'ArcelorMittal et l'appareil médical de BIOS, une société basée à Hong Kong, ont été lancés au cours de la conférence.

En outre, lors de la conférence, Changzhou a publié un guide multilingue pour les ressortissants étrangers à Changzhou, qui comprend des services pratiques en matière de séjour et de résidence, de travail, d'options de paiement pratiques, entre autres, transformant ainsi la ville en un lieu plus ouvert et plus international.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/342380.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2518604/Changzhou.jpg