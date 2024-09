Xinhua Silk Road: Começa o festival de ópera chinesa (Kunshan) de 2024 na cidade de Kunshan, no leste da China

PEQUIM, 11 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Começou em 5 de setembro o festival de ópera chinesa (Kunshan) de 2024 em Kunshan, uma cidade distrital na província de Jiangsu, no leste da China, e irá até 23 de setembro.

Com o tema "o grande evento da ópera chinesa, o festival do povo" e realizado on-line e off-line, o evento contém cinco peças principais, 21 trechos de ópera e 45 trupes de ópera, com um total de 87 peças e 22 gêneros. Entre os artistas, 23 ganharam o Plum Performance Award ou o Wenhua Award.

A foto mostra a apresentação de ópera chinesa na abertura do festival de ópera chinesa 2024 (Kunshan) em Kunshan, província de Jiangsu, no leste da China, em 5 de setembro. (Fornecida por Kunshan Converged Media Center) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Durante a cerimônia de abertura, foram entregues certificados a 15 representantes do pessoal selecionado para o programa de treinamento dos principais talentos nacionais de 2024 pela apresentação da ópera chinesa. Após a cerimônia de abertura, sete renomados mestres de ópera com idade média de 65 anos participaram da encenação de uma série de trechos de óperas clássicas para o público.

Além das apresentações de ópera, o festival também foca na integração da cultura e do turismo com a realização de exposições de ópera, diálogos sobre ópera, feiras de ópera e outras atividades de destaque para proporcionar ao público e aos visitantes uma experiência imersiva da cultura da ópera chinesa.

O festival também desenvolve uma plataforma para jovens talentos da ópera e continua a cultivar talentos para 121 gêneros de ópera, convidando renomados mestres da ópera nacional para ministrar palestras centradas na criação de estilos de canto, composições musicais para peças e orquestração.

Desde a sua criação em 2018, o festival de ópera chinesa (Kunshan) tem sido uma plataforma importante para o intercâmbio e a apresentação de vários tipos de ópera chinesa, bem como para o desenvolvimento de equipes talentosas no campo da ópera chinesa. Este ano, o evento foi realizado em conjunto pelo Ministério da Cultura e Turismo e pelas autoridades locais da província de Jiangsu.

