Xinhua Silk Road: Eröffnung des chinesischen Opernfestivals 2024 in der ostchinesischen Stadt Kunshan (Kunshan)

BEIJING, 11. September 2024 /PRNewswire/ -- Das chinesische Opernfestival 2024 (Kunshan) wurde am 5. September in Kunshan, einer kreisfreien Stadt in der ostchinesischen Provinz Jiangsu, eröffnet und wird bis zum 23. September dauern.

Unter dem Motto „Das große Ereignis der chinesischen Oper, das Fest des Volkes" werden sowohl online als auch offline fünf große Stücke, 21 Opernausschnitte und 45 Operntruppen mit insgesamt 87 Stücken und 22 Genres gezeigt. Von den Darstellern wurden 23 mit dem Plum Performance Award oder dem Wenhua Award ausgezeichnet.

Photo shows the Chinese opera performance during the 2024 Chinese opera (Kunshan) festival opening in Kunshan, east China's Jiangsu Province on September 5. (Provided by Kunshan Converged Media Center)

Während der Eröffnungszeremonie wurden 15 Vertretern des ausgewählten Personals für das nationale Ausbildungsprogramm 2024 für chinesische Operndarsteller Urkunden verliehen. Nach der Eröffnungszeremonie führten sieben renommierte Opernmeister mit einem Durchschnittsalter von 65 Jahren gemeinsam eine Reihe von klassischen Opernausschnitten für das Publikum auf.

Neben den Opernaufführungen konzentriert sich das Festival auch auf die Integration von Kultur und Tourismus: Es bietet eine Opernausstellung, einen Operndialog, eine Opernmesse und andere Aktivitäten an, um den Zuschauern und Besuchern ein intensives Erlebnis der chinesischen Opernkultur zu vermitteln.

Das Festival baut auch aktiv eine Plattform für junge Operntalente auf und kultiviert weiterhin Talente für 121 Operngenres, indem es renommierte nationale Opernmeister zu Vorträgen einlädt, die sich mit der Schaffung von Gesangsstilen, musikalischen Kompositionen für Theaterstücke und Orchestrierung befassen.

Seit seiner Gründung im Jahr 2018 hat sich das Festival der chinesischen Oper (Kunshan) zu einer wichtigen Plattform für den Austausch und die Präsentation verschiedener Arten der chinesischen Oper sowie für die Entwicklung von Talentteams im Bereich der chinesischen Oper entwickelt. Die diesjährige Veranstaltung wurde gemeinsam vom Ministerium für Kultur und Tourismus und den lokalen Behörden der Provinz Jiangsu organisiert.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/342038.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2501356/pic.jpg