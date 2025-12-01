Xinhua Silk Road: Por que a UNESCO elogia Wenzhou, no leste da China, duas vezes em apenas meio mês?

PEQUIM, 1 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A cidade de Wenzhou, na província de Zhejiang, no leste da China, foi elogiada recentemente duas vezes pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) por suas conquistas práticas na preservação do patrimônio cultural, na integração entre cultura e turismo e na promoção do desenvolvimento sustentável por meio da cultura.

A foto mostra a UNESCO entregando um certificado à cidade de Wenzhou, na província de Zhejiang, no leste da China, para elogiar suas conquistas na preservação e transmissão do patrimônio cultural imaterial. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

A Conferência de Cooperação e Desenvolvimento Urbano da Maritime Silk Road 2025 e a Conferência Internacional de Agentes de Viagens foram realizadas recentemente em Wenzhou. A sessão principal do evento, realizada em 19 de novembro, atraiu mais de 300 participantes do país e do exterior.

A Maritime Silk Road há muito tempo serve como uma ponte vital para o comércio, o diálogo e os intercâmbios culturais entre a China antiga e o mundo mais amplo, disse Ernesto Ottone Ramirez, diretor-geral adjunto para cultura da UNESCO, em seu discurso em vídeo, observando que Wenzhou, uma cidade próspera há mais de mil anos graças ao comércio marítimo, incorpora esse espírito duradouro de abertura e conectividade.

Ele afirmou plenamente a prática sistemática de Wenzhou na proteção do patrimônio cultural, na integração entre cultura e turismo e no desenvolvimento sustentável por meio de plataformas como a Conferência de Cooperação e Desenvolvimento Urbano da Maritime Silk Road.

Um certificado da UNESCO foi enviado a Wenzhou a partir de Paris em 3 de novembro, elogiando fortemente o firme compromisso demonstrado pela cidade na proteção das habilidades tradicionais locais e afirmando que Wenzhou se destaca de forma especial na herança e proteção de preciosos patrimônios culturais, como o conhecimento histórico e a gramática antiga chinesa, fazendo importantes contribuições para aproveitar o papel positivo da cultura na promoção do desenvolvimento sustentável.

Como uma famosa cidade histórica e cultural da China, Wenzhou possui uma história civilizacional de mais de 5.000 anos e uma história urbana de mais de 2.210 anos. Atualmente, Wenzhou possui 35 itens de patrimônio cultural imaterial de nível nacional, 159 de nível provincial e 836 de nível municipal.

Nos últimos anos, Wenzhou tem promovido ativamente a transformação criativa e o desenvolvimento inovador do trabalho relacionado ao patrimônio cultural imaterial, estabelecendo oficinas e centros de pesquisa de comunicação internacional, promovendo a integração do patrimônio cultural imaterial no sistema educacional, além de garantir a presença frequente da cultura local no cenário internacional, entre outras ações.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/348535.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834200/photo.jpg

FONTE Xinhua Silk Road