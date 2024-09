Xinhua Silk Road: Equipe de mídia estrangeira elogia "Shaangu Solution" em passeio pela oficina de montagem no noroeste da China

PEQUIM, 13 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Ao entrar na oficina de montagem do Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd. Shaangu Group), representantes da mídia estrangeira aplaudiram os produtos e soluções de energia sustentável da empresa chinesa que promovem a transformação sustentável no país e no exterior.

A foto mostra representantes da mídia estrangeira visitando uma oficina de montagem da Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd. (Shaangu Group) no parque industrial de Lintong, na cidade de Xi'an, província de Shaanxi, em 10 de setembro de 2024. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Em 10 de setembro, 11 executivos e jornalistas da mídia estrangeira, como Financial World (Espanha), Curierul National (Romênia), Delovoy Kazakhstan (Cazaquistão) e Latin American News Agency (Cuba) visitaram a oficina de montagem do Shaangu Group no parque industrial de Lintong, na cidade de Xi'an, noroeste da China

Com muitas bandeiras estrangeiras penduradas no alto, alguns dos representantes da mídia estrangeira expressaram sua empolgação com esse surpreendente "encontro" com suas bandeiras nacionais, cada uma delas representando um mercado de exportação das soluções de sistema para energia distribuída e produtos de economia de energia e proteção ambiental do Shaangu Group.

Essa fábrica modelo do Shaangu Group, que conta com oficinas automatizadas e inteligentes, deixou uma profunda impressão em Isaura Diez Millan, correspondente-chefe da Agência de Notícias da América Latina na China, que disse que a China está na vanguarda do mundo no que diz respeito ao reforço da transformação energética.

Os representantes da mídia estrangeira, acompanhados pelas equipes de gerência sênior do Shaangu Group e de sua afiliada indiana, também visitaram o centro de operações global da empresa para soluções inteligentes de utilização de energia distribuída chamado "Energy Interconnection Island" ("Ilha de Interconexão de Energia").

Desde o design do teto superior até a estrutura de energia e utilização escalonada de energia, o Shaangu Group conseguiu maximizar a eficiência do uso de energia para usuários através das soluções do sistema da "Energy Interconnection Island" e desenvolveu recentemente as soluções de sistema EISS4.0 para baixo carbono e economia de energia na construção de cidades inteligentes.

Durante a visita, Serik Korzhumbayev, editor-chefe da Delovoy Kazakhstan, desejou que houvesse uma cooperação mais profunda entre a empresa e as empresas do Cazaquistão, já que seus dispositivos avançados de armazenamento de energia de ar comprimido e a "Energy Interconnection Island" demonstraram a conquista mais recente do setor de energia sustentável da China.

Zhang Li, chefe da divisão de produção de energia do Shaangu Group, recebeu mais amigos estrangeiros para visitarem a empresa e conhecerem seus esforços para aderir mais fortemente à cooperação Belt and Road e fornecer aos usuários globais soluções de sistemas de energia inteligentes e altamente eficientes.

O Shaangu Group é um fornecedor de soluções de sistemas de energia distribuída com sede na província de Shaanxi e suas soluções e produtos relacionados estão em operação em mais de 100 países e regiões em todo o mundo.

