Xinhua Silk Road : les médias internationaux font l'éloge de la « solution Shaangu » lors d'une visite de l'atelier d'assemblage dans le nord-ouest. Chine

PÉKIN, 13 septembre 2024 /PRNewswire/ -- En entrant dans l'atelier d'assemblage de Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd. (Shaangu Group), les représentants des médias internationaux ont salué les produits et les solutions écologiques de l'entreprise chinoise, qui favorisent la transformation verte dans le pays et à l'étranger.

Photo shows representatives of foreign media visiting an assembly workshop of Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd. (Shaangu Group) in Lintong manufacturing park in Xi'an City of Shaanxi Province, Sept. 10, 2024.

Le 10 septembre, 11 cadres et journalistes de médias étrangers tels que Financial World (Espagne), Curierul National (Roumanie), Delovoy Kazakhstan et Latin American News Agency (Cuba) ont visité l'atelier d'assemblage de Shaangu Group dans le parc industriel de Lintong, dans la ville de Xi'an, au nord-ouest de la Chine.

Alors que de nombreux drapeaux étrangers étaient suspendus au-dessus de leur tête, certains représentants des médias étrangers ont exprimé leur enthousiasme à l'égard de cette « rencontre » surprenante avec leurs drapeaux nationaux, chacun représentant un marché d'exportation des solutions de systèmes pour l'énergie distribuée et des produits d'économie d'énergie et de protection de l'environnement de Shaangu Group.

Dotée d'ateliers automatisés et intelligents, cette usine modèle de Shaangu Group a profondément impressionné Isaura Diez Millan, correspondant en chef en Chine de l'agence de presse latino-américaine, qui a déclaré que la Chine était à l'avant-garde de la transformation énergétique dans le monde.

Les représentants des médias étrangers, accompagnés des cadres supérieurs de Shaangu Group et de sa filiale indienne, ont également visité le centre d'exploitation mondial de l'entreprise pour les solutions intelligentes d'utilisation de l'énergie distribuée, appelé « Energy Interconnection Island ».

De la conception du plafond à la structure énergétique et à l'utilisation de l'énergie à plusieurs niveaux, Shaangu Group est parvenu à maximiser l'efficience énergétique pour les utilisateurs grâce aux solutions du système « Energy Interconnection Island » et a développé les solutions du système EISS4.0 pour la construction de villes intelligentes à faible émission de carbone et à faible consommation d'énergie.

Au cours de la visite, Serik Korzhumbayev, rédacteur en chef de Delovoy Kazakhstan, a espéré une coopération plus étroite entre l'entreprise et les entreprises kazakhes, car ses dispositifs avancés de stockage d'énergie à air comprimé et son « Energy Interconnection Island » démontrent les dernières réalisations de l'industrie de l'énergie verte en Chine.

Zhang Li, directeur de la division de production d'énergie de Shaangu Group, a accueilli d'autres collègues étrangers pour visiter l'entreprise et découvrir ses efforts pour s'intégrer plus profondément dans la coopération de la Ceinture et de la Route et fournir aux utilisateurs mondiaux des solutions de systèmes énergétiques intelligents et hautement efficaces.

Shaangu Group est un fournisseur de solutions de systèmes d'énergie distribuée basé dans la province de Shaanxi. Ses solutions et produits connexes sont en service dans plus de 100 pays et régions du monde.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/342103.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2503979/1.jpg