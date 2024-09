Xinhua Silk Road: Evento de salão realizado para fortalecer o desenvolvimento industrial por meio do comércio eletrônico internacional no Condado de Changsha, no centro da China

PEQUIM, 5 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Um evento de salão com foco nos caminhos do comércio eletrônico internacional que permite o desenvolvimento do cinturão industrial em nível de condado foi realizado no Condado de Changsha, na cidade de Changsha, província de Hunan, no centro da China, em 31 de agosto de 2024 .

O evento reuniu mais de 100 representantes de empresas, associações industriais, organizações de serviços, bem como associações e plataformas de comércio eletrônico.

Durante o evento, o Condado de Changsha inaugurou oficialmente sua base de exportação de veículos usados, com a Associação de Circulação de Carros Usados de Hunan e cinco outras empresas relevantes assinando em conjunto um acordo estratégico, com o objetivo de criar grupos industriais característicos de exportação de automóveis e autopeças no condado.

A base de exportação de veículos usados fornecerá serviços completos, incluindo aquisição de veículos, financiamento da cadeia de suprimentos, exame de licença, desembaraço aduaneiro, logística internacional, armazenagem no exterior, pós-venda no exterior, consignação de veículos, pagamento, entrega e assim por diante. Espera-se que 10.000 veículos no Condado de Changsha sejam exportados por meio da base de exportação dentro de três anos, com o valor do comércio exterior excedendo 2 bilhões de yuans (cerca de 280,8 milhões de dólares americanos ).

Um centro de incubação para a internacionalização digital de veículos e autopeças no Condado de Changsha também foi lançado no evento, com cinco empresas assinando o primeiro lote de acordos de cooperação. Utilizando suas vantagens industriais e de plataforma, o condado está pronto para promover a globalização e a transformação de sua indústria automobilística, por meio de medidas que incluem a construção de parques industriais de comércio eletrônico internacional.

O evento do salão também contou com trocas entre os participantes de várias perspectivas, apresentando os serviços convenientes e eficazes oferecidos por plataformas de e-commerce internacionais e abordando confusões comuns sobre logística, talentos e finanças. Visitas de campo e discussões em mesa redonda também foram organizadas junto com o evento.

Até agora, o Condado de Changsha abriu um total de 20 rotas de frete, com seu comércio eletrônico internacional cobrindo quatro modos de importação e exportação. Até o final de 2023, o volume de importação e exportação de comércio eletrônico internacional do condado totalizou 17,72 bilhões de yuans, um aumento anual de 21,4%.

No futuro, o Condado de Changsha continuará a fazer conexões entre seus recursos vantajosos no país e no exterior e a promover o desenvolvimento de clusters de empresas relevantes, como uma tentativa de acelerar o desenvolvimento inovador do comércio eletrônico internacional e aprimorar o desenvolvimento industrial.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/341906.html

FONTE Xinhua Silk Road