Xinhua Silk Road : salon organisé pour promouvoir le développement industriel par le biais du commerce électronique transfrontalier dans le comté de Changsha, en Chine centrale

PÉKIN, 4 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Un salon axé sur les voies du commerce électronique transfrontalier permettant le développement de la ceinture industrielle au niveau du comté s'est tenu au Comté de Changsha de la ville de Changsha, province centrale du Hunan en Chine, le 31 août 2024.

L'événement a rassemblé plus de 100 représentants d'entreprises, d'associations industrielles, d'organisations de services, ainsi que d'associations et de plateformes de commerce électronique.

Au cours de l'événement, le comté de Changsha a officiellement inauguré sa base d'exportation de véhicules d'occasion. L'association de circulation des véhicules d'occasion du Hunan et cinq autres entreprises concernées ont signé conjointement un accord stratégique visant à créer des pôles industriels caractéristiques pour les exportations d'automobiles et de pièces détachées d'automobiles dans le comté.

La base d'exportation de véhicules d'occasion fournira des services complets, notamment l'achat de véhicules, le financement de la chaîne d'approvisionnement, l'examen des licences, le dédouanement, la logistique internationale, l'entreposage à l'étranger, l'après-vente à l'étranger, la consignation des véhicules, le paiement, la livraison, etc. D'ici trois ans, 10 000 véhicules du comté de Changsha devraient être exportés par l'intermédiaire de la base d'exportation, la valeur du commerce extérieur dépassant les deux milliards de yuans (environ 280,8 millions de dollars américains).

Un centre d'incubation pour l'exportation numérique de véhicules et de pièces automobiles dans le comté de Changsha a également été lancé lors de l'événement, et cinq entreprises ont signé le premier lot d'accords de coopération. En s'appuyant sur ses avantages en termes d'industrie et de plateforme, le comté est prêt à promouvoir la mondialisation et la transformation de son industrie automobile, grâce à des mesures telles que la construction de parcs industriels transfrontaliers pour le commerce électronique.

Le salon a également été l'occasion d'échanges entre les participants de différents horizons, de présenter les services pratiques et efficaces offerts par les plateformes de commerce électronique transfrontalier et de dissiper les confusions courantes en matière de logistique, de talents et de finances. Des visites sur le terrain et des tables rondes ont également été organisées en marge de l'événement.

Jusqu'à présent, le comté de Changsha a ouvert un total de 20 itinéraires de fret, le commerce électronique transfrontalier couvrant quatre modes d'importation et d'exportation. À la fin de l'année 2023, le volume des importations et exportations transfrontalières de commerce électronique du comté atteindra 17,72 milliards de yuans, soit une augmentation de 21,4 % en glissement annuel.

À l'avenir, le comté de Changsha continuera à établir des liens entre ses ressources avantageuses à l'intérieur et à l'extérieur du pays, et à promouvoir le développement de clusters d'entreprises pertinentes, afin d'accélérer le développement innovant du commerce électronique transfrontalier et d'améliorer le développement industriel.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/341906.html