Xinhua Silk Road: Fórum realizado em Yuxi, no sudoeste da China, província de Yunnan, deve aprofundar a cooperação internacional sobre a biota de Chengjiang

PEQUIM, 6 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- O "40º Aniversário da descoberta da biota de Chengjiang -- International Palaeontological Forum" teve início em 2 de julho em Chengjiang, Yuxi, na Província de Yunnan no sudoeste da China, e durará até 6 de julho.

Esse fórum internacional visa relembrar os resultados da cooperação de anos recentes, compartilhar a experiência e olhar para o futuro. Ao aproveitar as vantagens dos institutos de pesquisas nacionais e estrangeiros, o fórum busca aprofundar a cooperação internacional em pesquisa científica.

A foto mostra o local do 40º Aniversário da descoberta da biota de Chengjiang -- International Palaeontological Forum. (Fonte: Yunnan.cn) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Especialistas e acadêmicos da China, do Reino Unido e dos Estados Unidos, da República da Coreia e da Suíça, marcaram presença no fórum. Um total de 39 apresentações orais e seis pôsteres acadêmicos serão apresentados para focar nas conquistas de pesquisa nacionais e estrangeiras sobre a evolução da vida no início do Período Cambriano.

Localizado nas margens do Lago Fuxian na parte central da Província de Yunnan, a biota de Chengjiang é conhecida como um "tesouro mundial de fósseis". Em 1º de julho de 2012, a biota de Chengjiang foi inscrita na Lista de Patrimônio Mundial da UNESCO, tornando-se o primeiro local mundial de patrimônio natural de fóssil da China e único da Ásia.

Até o momento, mais de 20 filos e mais de 300 espécies de fósseis cambrianos foram descobertos na biota de Chengjiang, sendo que 80% destes são novas espécies. O Museu de Patrimônio Natural Mundial do Sítio Fóssil de Chengjiang agora tem uma coleção de mais de 60.000 espécimes.

