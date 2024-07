Xinhua Silk Road: Forum in Yuxi im südwestchinesischen Yunnan zur Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der Chengjiang-Faunengemeinschaft.

BEIJING, 6. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Das „Internationale Paläontologische Forum zum 40. Jahrestag der Entdeckung der Chengjiang-Faunengemeinschaft" begann am 2. Juli in Chengjiang, Yuxi, in der südwestchinesischen Provinz Yunnan, und wird bis zum 6. Juli dauern.

The photo shows the site of the 40th Anniversary, Discovery of Chengjiang Biota -- International Palaeontological Forum. (Source: Yunnan.cn)

Ziel dieses internationalen Forums ist es, einen Rückblick auf die Ergebnisse der Zusammenarbeit in den letzten Jahren zu geben, Erfahrungen auszutauschen und einen Ausblick auf die Zukunft zu geben. Indem es die Stärken in- und ausländischer Forschungseinrichtungen nutzt, will das Forum die internationale Zusammenarbeit in der wissenschaftlichen Forschung vertiefen.

Experten und Wissenschaftler aus China, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, der Republik Korea und der Schweiz haben an dem Forum teilgenommen. In insgesamt 39 Vorträgen und sechs wissenschaftlichen Postern werden in- und ausländische Forschungsergebnisse zur Evolution des Lebens im frühen Kambrium vorgestellt.

Die am Ufer des Fuxian-Sees im zentralen Teil der Provinz Yunnan gelegene Chengjiang-Faunengemeinschaft ist als „Weltklasse-Schatzkammer für Fossilien" bekannt. Am 1. Juli 2012 wurde die Chengjiang-Faunengemeinschaft in die UNESCO-Liste des Weltnaturerbes aufgenommen und ist damit die erste fossile Weltnaturerbestätte Chinas und die einzige Asiens.

Bis heute wurden in der Chengjiang-Faunengemeinschaft mehr als 20 Phyla und über 300 Arten seltener kambrischer Fossilien entdeckt, von denen 80 Prozent neue Arten sind. Das Museum des Weltnaturerbes der Fossilienfundstätte Chengjiang verfügt heute über eine Sammlung von über 60.000 Exemplaren.

