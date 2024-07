Xinhua Silk Road : Forum organisé à Yuxi, dans le sud-ouest de la Chine, pour approfondir la coopération internationale sur le biote de Qingjiang

PÉKIN, 5 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Le "Forum paléontologique international -- 40e anniversaire de la découverte du biote de Qingjiang" a débuté le 2 juillet à Qingjiang, Yuxi, dans la province du Yunnan, au sud-ouest de la Chine, et se poursuivra jusqu'au 6 juillet-

The photo shows the site of the 40th Anniversary, Discovery of Chengjiang Biota -- International Palaeontological Forum. (Source: Yunnan.cn)

Ce forum international vise à examiner les résultats de la coopération de ces dernières années, à partager les expériences et à se projeter dans l'avenir. En s'appuyant sur les forces des institutions de recherche nationales et étrangères, le forum cherche à approfondir la coopération internationale dans le domaine de la recherche scientifique.

Des experts et des universitaires de Chine, du Royaume-Uni, des États-Unis, de la République de Corée et de Suisse ont participé au forum. Au total, 39 présentations orales et six posters scientifiques seront présentés pour mettre l'accent sur les résultats des recherches nationales et étrangères sur l'évolution de la vie au début du Cambrien.

Situé sur les rives du lac Fuxian, dans la partie centrale de la province du Yunnan, le biote de Qingjiang est connu comme étant un "trésor fossilifère de classe mondiale". Le 1er juillet 2012, le biote de Qingjiang a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, devenant ainsi le premier site fossilifère chinois et le seul site fossilifère asiatique du patrimoine mondial naturel.

À ce jour, plus de 20 phyla et plus de 300 espèces de fossiles rares du Cambrien ont été découverts dans le biote de Qingjiang, dont 80 % sont de nouvelles espèces. Le musée du site fossilifère de Qingjiang inscrit au patrimoine mondial naturel possède aujourd'hui une collection de plus de 60 000 spécimens.

