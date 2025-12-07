Xinhua Silk Road: Great Wall Cigar explora la cooperación industrial internacional a través de visitas a embajadas en Beijing

BEIJING, 7 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Una delegación de Great Wall Cigar Factory de China Tobacco Sichuan Industrial Co., Ltd. visitó recientemente las embajadas de Cuba, Marruecos e Indonesia en Beijing con el objetivo de explorar oportunidades de cooperación industrial y expansión comercial.

image

Durante la visita a la embajada de Cuba, la delegación se reunió con el ministro consejero Igor Montero Brito. Ambas partes conversaron sobre la posible colaboración en áreas como el cultivo de tabaco, tecnología de procesamiento e intercambio cultural. Igor Montero Brito señaló que el tabaco significa para Cuba lo mismo que la seda y la porcelana para China, e insistió en el gran potencial para la cooperación.

Yu Zhijun, director de Great Wall Cigar Factory, resumió la historia de la empresa que se remota a 1918, así como sus técnicas de fermentación especializadas al "estilo chino".

En las conversaciones con Abdelkader El Ansari, embajador de Marruecos, los debates se centraron en el aprovechamiento de las ventajas geográficas de esta nación.

El embajador señaló la posición de su país como portal de enlace de los mercados de Europa, África y Medio Oriente. Sugirió que la combinación de la capacidad de producción china con la red comercial de Marruecos resultaría en la creación de un centro estratégico para el procesamiento y la distribución del tabaco en mercados internacionales.

La delegación también fue recibida por Djauhari Oratmangun, embajador de Indonesia, quien destacó el importante potencial de mercado para la marca en Indonesia.

Un representante del Departamento Comercial Internacional de China Tobacco Sichuan Industrial Co., Ltd. confirmó que la empresa recibió un pedido comercial de Indonesia el mes pasado, lo que constituye un importante avance en el comercio bilateral.

Great Wall Cigar tiene actualmente una cuota aproximada del 50 % en el mercado del tabaco artesanal a nivel nacional y casi el 70 % en el segmento de alta gama en China. La marca ha exportado sus productos a 28 países y regiones y ha conseguido calificaciones altas en catas a ciegas a nivel internacional.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/348642.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2839218/image.jpg

FUENTE Xinhua Silk Road