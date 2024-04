Xinhua Silk Road: marca chinesa de baijiu Wuliangye ilumina intercâmbio cultural sino-chileno com elaborada turnê global

PEQUIM, 23 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Wuliangye, uma renomada marca chinesa de baijiu, ganhou popularidade entre o povo chileno que participou das atividades de sua turnê de intercâmbio cultural global "Harmonia e Beleza" em Santiago do Chile.

Trazendo aos amantes de bebidas alcoólicas chilenos seus principais produtos, a empresa iniciou o evento, uma de suas atividades temáticas de intercâmbio cultural transnacional, para melhorar a comunicação entre pessoas de diferentes culturas.

A foto mostra o cenário do evento de turnê global do Wuliangye Group em Santiago, capital do Chile, em 19 de abril de 2024 (foto fornecida pela Wuliangye) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Com apresentações da Sichuan Opera e de dança Cueca apresentadas alternadamente na zona de exposições da Wuliangye em Santiago no dia 19 de abril, alguns participantes chilenos ficaram impressionados com o sabor refrescante do coquetel especial à base de Wuliangye e os diversos elementos culturais chineses que decoraram os estandes da Wuliangye.

Zeng Congqin, presidente do conselho do Wuliangye Group, disse que o Chile e Sichuan, na China, têm muito em comum, como uma história profunda, recursos abundantes, pessoas que amam a vida e, em particular, os licores de renome mundial e espera que uma mistura de vinho chileno e baijiu chinês produza sabores mais fascinantes.

"Harmonia e Beleza" representam sempre o que o fabricante chinês de baijiu defende. A Wuliangye, feita a partir de cinco tipos de grãos, como o arroz e o arroz glutinoso originário da China, o sorgo originário da África, o trigo do oeste da Ásia e o milho originário da América do Sul, serviu como uma personificação harmoniosa de diferentes belezas.

Zeng observou que o Wuliangye Group planejou alavancar ainda mais as bebidas alcoólicas, uma língua universal que transcende a história e as fronteiras nacionais, para impulsionar a aprendizagem mútua e a apreciação das culturas chinesa e chilena e criar mais histórias de amizades e desenvolvimento harmoniosos.

Durante o evento, Zeng e representantes de diferentes círculos dos dois países carimbaram conjuntamente o documento da turnê global "Harmonia e Beleza" da Wuliangye no Chile.

Após uma pesquisa de mercado local, o Wuliangye Group comunicou-se com a empresa chilena de bebidas CCU para uma possível cooperação em produtos de bebidas alcoólicas e lançou uma atividade cultural de uma semana com restaurantes e bares famosos em Santiago para envolver os consumidores chilenos com o apelo único de bebidas alcoólicas e culinárias de Sichuan, na China.

Conhecida pelo seu sabor perfumado, doce e suave, a Wuliangye é uma precursora entre os produtores chineses de baijiu na "globalização" e continuará a explorar o mercado global através da expansão dos cenários de consumo baseados na "cozinha chinesa mais baijiu chinês".

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/339835.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2394760/Xinhua_Silk_Road.jpg

FONTE Xinhua Silk Road