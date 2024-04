Xinhua Silk Road: Chinesische Baijiu-Marke Wuliangye beleuchtet den chinesisch-chilenischen Kulturaustausch mit einer aufwändigen Welttournee

PEKING, 24. April 2024 /PRNewswire/ -- Wuliangye, eine renommierte chinesische Baijiu-Marke, gewann an Popularität unter den Chilenen, die an den Aktivitäten ihrer „Harmony & Beauty" Global Cultural Exchange Tour in Santiago de Chile teilnahmen.

Das Unternehmen, das chilenischen Spirituosenliebhabern seine erstklassigen Produkte anbietet, initiierte die Veranstaltung als eine seiner thematischen transnationalen kulturellen Austauschaktivitäten, um die Kommunikation zwischen Menschen aus verschiedenen Kulturen zu fördern.

Photo shows the scene of Wuliangye Group's global tour event in Santiago, capital of Chile on April 19, 2024

Die Aufführungen der Sichuan-Oper und des Cueca-Tanzes, die abwechselnd im Ausstellungsbereich von Wuliangye in Santiago am 19. April stattfanden, beeindruckten einige chilenische Besucher durch den erfrischenden Geschmack des Spezialcocktails aus Wuliangye und die verschiedenen chinesischen Kulturelemente, die die Stände von Wuliangye schmückten.

Zeng Congqin, Vorstandsvorsitzender der Wuliangye Group, sagte, dass Chile und das chinesische Sichuan viele Gemeinsamkeiten haben, wie zum Beispiel eine lange Geschichte, reiche Ressourcen, lebensfrohe Menschen und vor allem die weltweit bekannten Spirituosen. Und er hoffe, dass eine Mischung aus chilenischem Wein und chinesischem Baijiu noch mehr faszinierende Aromen hervorbringen werde.

„Harmony and Beauty" steht immer für das, wofür der chinesische Baijiu-Hersteller eintritt. Wuliangye, das aus fünf Getreidesorten wie Reis und Klebreis aus China, Sorghum aus Afrika, Weizen aus Westasien und Mais aus Südamerika hergestellt wird, dient als harmonische Verkörperung der verschiedenen Schönheiten.

Zeng wies darauf hin, dass die Wuliangye-Gruppe beabsichtige, den Likör, eine universelle Sprache, die Geschichte und nationale Grenzen überwindet, weiter zu nutzen, um das gegenseitige Kennenlernen und die Wertschätzung der chinesischen und chilenischen Kultur zu fördern und weitere Geschichten harmonischer Freundschaften und Entwicklung zu schaffen.

Während der Veranstaltung stempelten Zeng und Vertreter aus verschiedenen Kreisen der beiden Länder gemeinsam die Schriftrolle für Wuliangyes „Harmony and Beauty"-Welttournee in Chile.

Nach einer lokalen Marktuntersuchung hat die Wuliangye-Gruppe mit dem chilenischen Getränkehersteller CCU über eine mögliche Zusammenarbeit bei Spirituosenprodukten gesprochen und eine einwöchige kulturelle Aktivität mit berühmten Restaurants und Bars in Santiago ins Leben gerufen, um die chilenischen Verbraucher für die einzigartige Attraktivität von Spirituosen und Küchen aus Chinas Sichuan zu begeistern.

Wuliangye, bekannt für seinen duftenden, süßen und weichen Geschmack, ist ein Vorreiter unter den chinesischen Baijiu-Produzenten in Sachen „Globalisierung" und wird auch in Zukunft den weltweiten Markt erkunden, indem es die auf „chinesische Küche plus chinesischen Baijiu" basierenden Konsumszenarien ausbaut.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/339835.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2394588/Xinhua_Silk_Road.jpg