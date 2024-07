Xinhua Silk Road: NE. Harbin, no nordeste da China, torna-se um destino popular de turismo de verão, com muitas zonas úmidas

BEIJING, 28 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Com uma grande quantidade de zonas úmidas, a cidade de Harbin, na província de Heilongjiang, no nordeste da China, passou a ser um destino turístico popular no verão deste ano.

Desde o início do mês de julho, o volume de busca por "zonas úmidas" em Harbin na plataforma chinesa de comércio eletrônico Meituan aumentou 23% em relação ao ano anterior, e o número de dicas de viagem relacionadas aumentou 151% em relação ao ano anterior, de acordo com dados da Meituan.

A foto mostra o parque de zonas úmidas do estuário do Rio Hulan na cidade de Harbin, província de Heilongjiang, no nordeste da China. (Xinhua/Zhu Yue) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Recentemente, as visitações de turistas ao parque do estuário do Rio Hulan aumentaram significativamente, chegando a cerca de 5000 nos finais de semana, de acordo com Zhang Huan, gerente de operações do parque.

O parque tem como prioridade a conservação do ecossistema de zonas úmidas. Paralelamente, ele oferece serviços diversificados para que os visitantes façam exercícios e se divirtam com atividades recreativas.

Como uma das cidades chinesas com a certificação "International Wetland Cities", Harbin vem intensificando os esforços de conservação e restauração de zonas úmidas.

Ela implementou o plano de proteção de zonas úmidas de médio e longo prazo (2019-2035) e lançou medidas de proteção e um plano de trabalho para a conservação e restauração ecológica dessas zonas úmidas, bem como um plano de implementação para a aplicação da lei nacional de proteção de zonas úmidas, garantindo esforços de proteção baseados na lei, com o objetivo de melhorar a qualidade das zonas úmidas, de acordo com Xing Guangyou, diretor da divisão de gestão de zonas úmidas e reservas naturais da administração municipal de florestas e pastagens de Harbin.

Os parques de áreas úmidas estabeleceram mecanismos de gestão relevantes. Por exemplo, o parque nacional de áreas úmidas da Ilha Alejin adotou um sistema de gestão e proteção de áreas úmidas, um sistema de proteção e resgate da vida selvagem, um sistema de monitoramento e gestão da qualidade da água e assim por diante. O complexo nacional de zonas úmidas abrange uma área de 419 hectares, dos quais 71,1% são zonas úmidas.

Ao longo dos anos de esforços, Harbin restaurou mais de 3000 hectares de zonas úmidas e reverteu terras cultivadas em 685 hectares de zonas úmidas.

As conquistas de Harbin na proteção de áreas úmidas trouxeram bons retornos. Anualmente, cerca de um milhão de turistas visitam Harbin, gerando uma renda total de dezenas de bilhões de yuans para a cidade.

