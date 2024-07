Xinhua Silk Road : NE. Harbin, en Chine, devient une destination populaire pour le tourisme d'été grâce à la richesse de ses zones humides

PÉKIN, 26 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Pouvant s'enorgueillir de la richesse de ses zones humides, la ville de Harbin, dans la province du Heilongjiang au nord-est de la Chine, est devenue une destination touristique populaire pendant les jours d'été cette année.

Depuis le début du mois de juillet, le volume de recherche des termes « zones humides » de Harbin sur la plateforme chinoise de commerce électronique Meituan a augmenté de 23 % en glissement annuel et le nombre de conseils de voyage associés a bondi de 151 % en glissement annuel, selon les données de Meituan.

Photo shows the Hulan River estuary wetland park in Harbin City, northeast China's Heilongjiang Province. (Xinhua/Zhu Yue)

Récemment, le nombre de touristes visitant le parc des zones humides de l'estuaire de la rivière Hulan a considérablement augmenté, atteignant environ 5 000 personnes le week-end, selon Zhang Huan, directeur des opérations du parc.

Le parc donne la priorité à la conservation de l'écosystème des zones humides. En même temps, il offre des services diversifiés aux visiteurs afin qu'ils fassent de l'exercice et s'adonnent à des activités récréatives.

Harbin, l'une des villes chinoises certifiées « Villes internationales des zones humides », a intensifié ses efforts de conservation et de restauration des zones humides.

Elle a mis en œuvre le plan de protection à moyen et long terme (2019-2035) et a déployé des mesures de protection, un plan de travail pour la conservation et la restauration écologique des zones humides, ainsi qu'un plan de mise en œuvre de la loi nationale sur la protection des zones humides, garantissant des initiatives de protection conformes à la loi pour améliorer la qualité des zones humides, selon Xing Guangyou, directeur de la division de gestion des zones humides et des réserves naturelles de l'administration municipale des forêts et des prairies de Harbin.

Les parcs de zones humides ont mis en place des mécanismes de gestion appropriés. Par exemple, le parc national des zones humides de l'île d'Alejin a mis en place un système de gestion de la protection des zones humides, un système de protection et de sauvetage de la faune, un système de surveillance et de gestion de la qualité de l'eau, etc. Le parc national de zones humides couvre une superficie de 419 hectares, dont 71,1 % sont des zones humides.

Après plusieurs années d'efforts, Harbin a restauré plus de 3 000 hectares de zones humides et a transformé des terres cultivées en 685 hectares de zones humides.

Les réalisations de Harbin en matière de protection des zones humides ont porté leurs fruits. Environ un million de touristes se rendent à Harbin chaque année, ce qui représente un revenu total de plusieurs dizaines de milliards de yuans pour la ville.

Voir le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/341314.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2469802/image.jpg