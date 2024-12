Xinhua Silk Road: Por que a Pien Tze Huang foi escolhida pelos estrangeiros uma das marcas chinesas favoritas em 2024?

BEIJING, 18 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Zhangzhou Pien Tze Huang Pharmaceutical Co., Ltd. (Pien Tze Huang), uma conceituada empresa chinesa dedicada principalmente à fabricação de produtos farmacêuticos foi escolhida pelos estrangeiros como uma das marcas chinesas favoritas em 2024 na cerimônia de gala do Dia de Marcas da China de 2024, realizada em Xangai em maio deste ano. Por que a Pien Tze Huang foi escolhida?

Nos últimos anos, a Pien Tze Huang tem aderido ao espírito de fabricação artesanal e desenvolvido a cultura da medicina tradicional chinesa (MTC), convertendo-se de uma marca consagrada pelo tempo em uma marca nacional.

O produto exclusivo e vantajoso da empresa, Pien Tze Huang, tem uma história de quase 500 anos de legado, e suas técnicas tradicionais de produção foram consideradas patrimônio cultural imaterial nacional. O Pien Tze Huang foi classificado como um produto de MTC de renome.

A empresa dá grande importância à gestão da qualidade dos produtos e estabeleceu um sistema de controle interno para todo o processo de produção, alcançando um controle de qualidade eficaz, desde as matérias-primas, produtos intermediários até os produtos acabados.

Gradualmente, estabeleceu um sistema sólido de inovação tecnológica e desenvolveu plataformas de pesquisa e desenvolvimento em conjunto com muitas universidades e instituições de pesquisa, analisando os medicamentos patenteados chineses, como o Pien Tze Huang, com a ciência moderna e ao mesmo tempo promovendo a modernização da MTC.

O Pien Tze Huang foi exportado para Singapura, Tailândia, Malásia, Canadá e outros países e regiões, ficando na vanguarda da exportação de uma única linha de medicamentos tradicionais chineses patenteados por muitos anos consecutivos.

Desde que a Iniciativa do Cinturão e Rota foi proposta, a empresa promoveu ainda mais a entrada de seus produtos no mercado internacional, aprofundou o intercâmbio e a cooperação internacionais da MTC, engajou-se ativamente na filantropia, etc., contando histórias da MTC em idiomas estrangeiros e promovendo a cultura da medicina tradicional chinesa para o mundo.

A empresa aprofundará ainda mais os intercâmbios científicos e tecnológicos internacionais e a cooperação em medicina tradicional chinesa, permitindo que a marca Pien Tze Huang brilhe com novas oportunidades na nova era e criando mais espaço para a globalização da MTC, afirmou um representante da empresa.

