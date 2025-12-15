Xinhua Silk Road: conferência realizada em polo empresarial do leste da China destaca o crescimento das fusões e aquisições regionais

PEQUIM, 15 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Com o aumento da velocidade na construção de um centro global de fusões e aquisições (M&A), Xangai, o centro comercial do leste da China, foi recentemente palco de um grande encontro de participantes do setor de M&A.

A Conferência de Finanças de Fusões e Aquisições de 2025, realizada exatamente no primeiro aniversário do lançamento do plano de ação de três anos de Xangai para apoiar M&A de empresas listadas, destacou melhorias tanto na qualidade quanto na quantidade das M&As locais.

Conforme mostrado pelo Índice Composto de Fusões e Aquisições da China (2025), apresentado durante a conferência, Xangai e outras áreas do Delta do Rio Yangtzé contribuíram com aproximadamente 45% dos negócios de M&A em toda a China entre outubro de 2024 e setembro de 2025.

Em termos de valor, essas transações de M&A representaram cerca de 60% do total nacional comparável, tornando o delta, onde se situam Xangai e as províncias de Jiangsu, Zhejiang e Anhui, um dos principais mecanismos de crescimento do mercado de M&A.

Diante desse cenário, uma aliança de M&A foi lançada durante a conferência pelo Shanghai Pudong Development Bank (SPD Bank), China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. e Guotai Haitong Securities, com o objetivo de aproveitar maiores oportunidades no mercado de M&A.

Durante o evento, a aliança anunciou um plano de ação, comprometendo-se a facilitar negócios de M&A superiores a 1,2 trilhão de yuans em âmbito nacional e mais de 400 bilhões de yuans em Xangai, entre 2025 e 2027, com o número de clientes ultrapassando 1.200.

O SPD Bank, também coanfitrião da conferência, é um dos pioneiros em financiamento de M&A na China. Até o momento neste ano, seus empréstimos para M&A já ultrapassaram 100 bilhões de yuans e, com empréstimos de M&A em carteira superiores a 240 bilhões de yuans, o banco chinês busca se tornar a primeira escolha para empresas que procuram financiamento para M&A.

Organizada pelo Escritório de Xangai da Agência de Notícias Xinhua e pela sede de Xangai do China Economic Information Service, a conferência foi dedicada a dinamizar ainda mais o mercado de financiamento de M&A, contribuindo para a construção do centro financeiro internacional de Xangai.

Por meio da consolidação de dados dos mercados de capitais e de bolsas de valores, o mencionado Índice Composto de M&A da China, que apresenta os desenvolvimentos mais recentes do setor a partir de atividades relacionadas, porte, eficiência, ambiente e eficácia, busca criar um novo indicador de referência para o mercado de M&A na China.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/348759.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2845167/Xinhua_Silk_Road_The_2025_Mergers_and_Acquisitions_Finance_Conference.jpg

FONTE Xinhua Silk Road