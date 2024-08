Xinhua Silk Road: Quanzhou, no sudeste da China, tem a ambição de se transformar em uma Cidade Criativa da Gastronomia

PEQUIM, 1 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A cidade de Quanzhou, na província de Fujian, no sudeste da China, organizou recentemente uma cerimônia de lançamento da sua candidatura como Cidade Criativa da Gastronomia na Rede de Cidades Criativas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

A foto mostra uma iguaria de Quanzhou feita de caranguejos e laranjas. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

A Rede de Cidades Criativas da UNESCO (UCCN) foi criada em 2004 para promover a cooperação com e entre cidades que consideram a criatividade como um fator estratégico para a sustentabilidade do seu desenvolvimento urbano. O programa incentiva as cidades a escolherem uma das sete áreas criativas para se candidatarem: Artesanato e Arte Popular, Design, Cinema, Gastronomia, Literatura, Artes de Mídia e Música. Existem atualmente dez cidades selecionadas como Cidade Criativa da Gastronomia em todo o mundo, das quais seis são chinesas.

A cidade de Quanzhou lançou um plano de trabalho em junho deste ano, propondo o enaltecimento do papel positivo das iguarias na expansão da demanda doméstica, na integração de indústrias, no aumento do consumo, na geração de empregos e na melhoria da vida das pessoas, além de trabalhar arduamente para se tornar uma Cidade Criativa da Gastronomia com base no plano geral de dois anos de preparação, candidatura de quatro anos e criação de seis anos.

A cidade está confiante que atingirá o objetivo, visto que possui uma longa história, uma cultura rica, recursos pesqueiros marinhos abundantes e uma produção de alimentos e bebidas com valor superior a 100 bilhões de yuans, com produtos agrícolas e aquáticos com IG (Indicação Geográfica), como o Anxi Tie Guan Yin (chá Anxi oolong) e o vinagre Yongchun, reconhecidos no país e no exterior, e modelos de negócios ampliados, como o atacado de produtos aquáticos e pratos pré-fabricados, florescendo.

Os dados mostraram que a cidade agora possui 100.347 tipos diferentes de entidades no mercado de bufê, ocupando o primeiro lugar na província de Fujian, e possui abundantes recursos chineses no exterior e recursos da câmara de comércio, além de amplos canais de troca de iguarias, o que cria uma base sólida e traz vantagens exclusivas para que ela se torne uma Cidade Criativa da Gastronomia.

Na cerimônia de lançamento, Quanzhou convidou 22 consultores especializados na área para oferecer suporte intelectual profissional ao trabalho de candidatura.

Ela também apresentou um plano de trabalho especial para aprimorar constantemente a base de desenvolvimento do setor de iguarias, combinando o trabalho de candidatura, incluindo a criação de mais de 150.000 entidades no mercado de bufê até 2027, a criação de dez grandes empresas de bufê, cada uma com vendas anuais superiores a 100 milhões de yuans, a construção de 20 ruas de iguarias típicas, etc.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/341367.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2472645/Quanzhou.jpg

FONTE Xinhua Silk Road