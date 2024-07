Xinhua Silk Road : la ville de Quanzhou, dans le sud-est de la Chine, ambitionne de devenir une ville créative dans le domaine de la gastronomie

PÉKIN, 31 juillet 2024 /PRNewswire/ -- La ville de Quanzhou, dans la province du Fujian au sud-est de la Chine, a récemment organisé une cérémonie de lancement de sa candidature pour devenir une ville créative de la gastronomie dans le réseau des villes créatives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Photo shows a Quanzhou delicacy made from crabs and oranges.

Le réseau des villes créatives de l'UNESCO (UCCN) a été créé en 2004 pour promouvoir la coopération avec et entre les villes qui ont identifié la créativité comme un facteur stratégique pour le développement urbain durable. Le réseau encourage les villes à choisir l'un des sept domaines créatifs pour lesquels elles souhaitent poser leur candidature : artisanat et arts populaires, design, cinéma, gastronomie, littérature, arts des médias et musique. Actuellement, dix villes ont été sélectionnées comme villes créatives dans le domaine de la gastronomie dans le monde, dont six en Chine.

En juin dernier, la ville de Quanzhou a publié un plan de travail proposant de souligner le rôle positif des produits gastronomiques dans l'augmentation de la demande intérieure, l'intégration des industries, la stimulation de la consommation, la création d'emplois et l'amélioration de la vie des gens, et de tout mettre en œuvre pour devenir une ville créative de la gastronomie sur la base d'un plan global de préparation de deux ans, d'application de quatre ans et de création de six ans.

La ville est très confiante dans la réalisation de cet objectif, car elle possède une longue histoire, une riche culture, d'abondantes ressources halieutiques marines et une valeur de production de produits alimentaires et de boissons supérieure à 100 milliards de yuans. Les produits agricoles et aquatiques bénéficiant d'une IG (indication géographique), tels que l'Anxi Tie Guan Yin (thé oolong d'Anxi) et le vinaigre Yongchun, sont réputés à la fois dans le pays et à l'étranger, et les modèles commerciaux étendus, tels que le commerce de gros de produits aquatiques et les plats préparés, sont en plein essor.

Les données montrent que la ville possède aujourd'hui 100 347 établissements de restauration de différents types, ce qui la place au premier rang de la province de Fujian. Elle dispose d'abondantes ressources chinoises et de la chambre de commerce, ainsi que de vastes canaux d'échange de produits gastronomiques, ce qui lui confère une base solide et des avantages uniques pour devenir une ville créative en matière de gastronomie.

Lors de la cérémonie de lancement, Quanzhou a invité 22 consultants experts à fournir un soutien intellectuel professionnel pour le travail d'application.

Elle a également introduit un plan de travail spécial visant à améliorer sans relâche les bases du développement de l'industrie de la gastronomie en combinant le travail d'application, notamment en veillant à ce que les établissements de restauration dépassent les 150 000 d'ici 2027, en encourageant dix entreprises de restauration de premier plan dont les ventes annuelles dépassent chacune 100 millions de yuans, et en construisant 20 rues de spécialités gastronomiques, etc.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/341367.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2472614/Quanzhou.jpg