PEQUIM, 5 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Como uma das mais renomadas cidades históricas e culturais da China, a cidade de Quanzhou, província de Fujian, no sudeste da China, tem testemunhado um boom de riqueza cultural inspirado pela crescente confiança artística.

A riqueza cultural da cidade foi registrada em muitos materiais históricos e em "As Viagens de Marco Polo", que narra a viagem do explorador italiano ao Oriente.

A foto mostra um morador prendendo um chapéu florido para uma turista no vilarejo de Xunpu, na cidade de Quanzhou, província de Fujian, no sudeste da China. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Como centro de comércio marítimo da China durante as dinastias Song (960-1279) e Yuan (1271-1368), Quanzhou foi palco da fusão entre a civilização agrícola e a civilização marítima, criando uma paisagem urbana onde as culturas oriental e ocidental coexistiam harmoniosamente.

Atualmente, a cidade é um patrimônio mundial e possui 44 locais históricos e culturais importantes sob proteção, em nível nacional.

Além disso, Quanzhou conta com seis projetos de patrimônio cultural imaterial de nível mundial e 36 projetos de patrimônio cultural imaterial de nível nacional.

Em 2021, a UNESCO reconheceu "Quanzhou: Empório do Mundo em Song-Yuan, na China" como bem cultural na sua Lista de Patrimônios Mundiais

Desde então, o encanto antigo de Quanzhou tornou-se amplamente conhecido. Em 2023, Quanzhou recebeu um total de 86,5297 milhões de turistas nacionais e estrangeiros, as receitas totais do turismo ultrapassaram os 100 bilhões de yuans (cerca de US$ 14,06 bilhões).

Embora Quanzhou seja obviamente antiga, a cidade é, ao mesmo tempo, moderna e dinâmica.

Atualmente, Quanzhou dispõe de nove aglomerados industriais de cem bilhões. Cerca de 115 empresas cotadas na bolsa, nacionais e estrangeiras, e mais de 1,52 milhões de entidades comerciais se estabeleceram na cidade. Em 2023, a produção econômica acumulada total da cidade atingiu 1,22 biliões de yuans, tornando-a uma famosa "capital das marcas" na China.

