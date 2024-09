PÉKIN, 5 septembre 2024 /PRNewswire/ -- En tant que l'une des villes historiques et culturelles les plus renommées de Chine, la ville de Quanzhou, dans la province de Fujian, au sud-est de la Chine, a connu un boom de la prospérité culturelle inspiré par une confiance culturelle croissante.

La prospérité culturelle de la ville a été relatée dans de nombreux documents historiques et dans « Les voyages de Marco Polo », qui retrace le périple de l'explorateur italien vers l'Orient.

Photo shows a villager pins a flowery headwear for a tourist at Xunpu Village of Quanzhou City, southeast China's Fujian Province.

Centre de commerce maritime de la Chine pendant les dynasties Song (960-1279) et Yuan (1271-1368), Quanzhou a vu la civilisation agricole et la civilisation maritime fusionner ici, créant un paysage urbain où les cultures orientales et occidentales coexistent harmonieusement.

Aujourd'hui, la ville abrite un site classé au patrimoine mondial et 44 sites historiques et culturels clés bénéficiant d'une protection au niveau national.

En outre, Quanzhou s'enorgueillit de six projets de patrimoine culturel immatériel de classe mondiale et de 36 projets de patrimoine culturel immatériel de niveau national.

En 2021, l'UNESCO a accepté le projet « Quanzhou: Emporium of the World in Song-Yuan China » en tant que bien culturel sur la liste du patrimoine mondial.

Depuis lors, le charme ancestral de Quanzhou a acquis une véritable renommée. En 2023, Quanzhou a accueilli un total de 86 5297 millions de touristes nationaux et étrangers, avec un revenu touristique total dépassant les 100 milliards de yuans (environ 14,06 milliards USD).

Bien que Quanzhou soit manifestement ancienne, la ville est également moderne et énergique.

À l'heure actuelle, Quanzhou compte neuf pôles industriels d'une valeur de cent milliards de dollars. Pas moins de 115 sociétés cotées en bourse, nationales et étrangères, et plus de 1,52 million d'entreprises commerciales se sont installées dans la ville. En 2023, la production économique totale de la ville a atteint 1,22 trillion de yuans, devenant une « capitale des marques » incontournable en Chine.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/341940.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2496131/image.jpg