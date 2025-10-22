Xinhua Silk Road: Xangai firma parceria com portos internacionais para construir mais corredores ecológicos marítimos

PEQUIM, 22 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Quando o Fórum North Bund 2025 foi inaugurado no domingo, Xangai atraiu grande atenção dos participantes internacionais com seus esforços para construir mais corredores ecológicos marítimos em parceria com portos estrangeiros.

Atualmente, os corredores ecológicos marítimos construídos em parceria com diversos portos europeus e americanos estão promovendo a aplicação intensiva de tecnologias de redução de emissões e a participação de múltiplas partes interessadas para estabelecer um campo de testes para a transformação do setor global de navegação.

d885b0320cbb452ca92b27465aee53b8

Por exemplo, o porto de Xangai está cofundando um corredor ecológico de transporte ro-ro em parceria com o porto de Barcelona, na Espanha, e o porto de Antuérpia-Bruges, na Bélgica. Outros portos chineses também estão desenvolvendo corredores ecológicos marítimos semelhantes em parceria com portos da Alemanha e da França.

Após um ano de operação, o "corredor ecológico de navegação Xangai-Hamburgo", inaugurado em 2024, avançou significativamente no desenvolvimento sustentável.

Além do serviço regular de fornecimento de energia elétrica em terra, os berços de contêineres do porto de Xangai agora podem abastecer com GNL e metanol verde, ao passo que os berços do porto de Hamburgo, que operam com 100% de energia elétrica sustentável em terra, planejam iniciar o serviço de injeção de metanol ainda este ano, preparando-se para cocriar um modelo de redução de emissões nas rotas marítimas eurasiáticas.

Entre os portos de Xangai e Hamburgo, duas rotas marítimas regulares que atendem aos requisitos do indicador de intensidade de carbono da IMO estão sendo operadas pela COSCO Shipping Lines, como parte de uma iniciativa proativa para promover o transporte marítimo de baixo carbono.

Diante da crescente tendência da filosofia de desenvolvimento de baixo carbono, mais instituições à montante e à jusante passaram a integrar a construção dos corredores ecológicos marítimos, incluindo Det Norske Veritas, China Classification Society e o Centro de Cooperação em Tecnologia Marítima da Ásia.

Antes desse, outro corredor entre o porto de Xangai e os portos de Los Angeles e Long Beach, iniciado em 2022, registrou novos avanços no último ano, incluindo cobertura total de fornecimento de energia elétrica em terra, implantação de navios com emissões de baixo carbono ao longo de todo o seu ciclo de vida e ampliação dos serviços de abastecimento com combustíveis marítimos limpos.

Durante o fórum, foi lançada uma iniciativa internacional de cooperação para corredores ecológicos marítimos, com o objetivo de promover o desenvolvimento de embarcações de baixo carbono, construir portos com emissões zero, aprimorar o fornecimento de combustíveis sustentáveis e compartilhar boas práticas relacionadas para estabelecer em conjunto as chamadas "pontes transoceânicas de carbono zero."

A Comissão Municipal de Transporte de Xangai e o operador do porto de Melbourne também lançaram uma iniciativa conjunta de corredor ecológico marítimo, comprometendo-se a focar na transformação voltada à descarbonização e em práticas ecologicamente responsáveis, como o uso de tecnologias limpas e recursos renováveis, para reduzir ao máximo a pegada ecológica das atividades de marítimas.

Link: https://en.imsilkroad.com/p/347958.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2801420/d885b0320cbb452ca92b27465aee53b8.jpg

FONTE Xinhua Silk Road