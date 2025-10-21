Xinhua Silk Road: Shanghái se esfuerza en construir más corredores marítimos ecológicos

- Xinhua Silk Road: Shanghái se asocia con puertos extranjeros para construir más corredores marítimos ecológicos

BEIJING, 21 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- Cuando se inauguró el domingo el North Bund Forum 2025, Shanghái atrajo mucha atención de los asistentes globales con sus esfuerzos por construir más corredores marítimos ecológicos con socios extranjeros.

Actualmente, los corredores marítimos verdes, construidos en colaboración con varios puertos europeos y estadounidenses, impulsan la aplicación intensiva de tecnologías de reducción de emisiones y la participación de múltiples partes interesadas para establecer un campo de pruebas para la transformación de la industria naviera global.

Por ejemplo, el puerto de Shanghái está cofundando un corredor marítimo ro-ro verde junto con el puerto de Barcelona (España) y el puerto de Amberes-Brujas (Bélgica). Otros puertos chinos están construyendo corredores marítimos verdes similares con puertos alemanes y franceses.

Tras un año de funcionamiento, el "corredor marítimo verde Shanghái-Hamburgo", inaugurado en 2024, ha avanzado considerablemente en el desarrollo sostenible.

Además del servicio regular de energía en tierra, los muelles de contenedores del puerto de Shanghái ahora pueden repostar GNL y metanol ecológico, mientras que los muelles del puerto de Hamburgo, con servicio de energía en tierra 100 % ecológico, planean iniciar el servicio de inyección de metanol este año, listos para co-crear un modelo de reducción de emisiones para las rutas marítimas euroasiáticas.

Entre los puertos de Shanghái y Hamburgo, COSCO Shipping Lines ha operado dos líneas marítimas regulares que cumplen con los requisitos del indicador de intensidad de carbono de IMO para implementar proactivamente un transporte marítimo con bajas emisiones de carbono.

En el contexto de una filosofía de desarrollo con bajas emisiones de carbono, cada vez más popular, más instituciones, tanto upstream como downstream, se sumaron a la construcción del corredor marítimo ecológico, entre ellas Det Norske Veritas, la Sociedad de Clasificación de China y el Centro de Cooperación Tecnológica Marítima de Asia.

Antes de este corredor, otro entre el puerto de Shanghái y los puertos de Los Ángeles y Long Beach, que comenzó a operar en 2022, logró nuevos avances el año pasado, incluyendo una cobertura total de la red eléctrica en tierra, el despliegue de buques con bajas emisiones de carbono durante todo su ciclo de vida y más servicios de inyección de combustibles marinos limpios.

En el foro, se presentó una iniciativa internacional de cooperación para corredores marítimos ecológicos, que propone fomentar el desarrollo de buques con bajas emisiones de carbono, construir puertos con cero emisiones, mejorar el suministro de combustibles ecológicos e intercambiar buenas prácticas para establecer conjuntamente "puentes transoceánicos de cero emisiones".

La Comisión Municipal de Transporte de Shanghái y el operador del puerto de Melbourne también presentaron una iniciativa conjunta para corredores marítimos ecológicos, comprometiéndose a centrarse en la descarbonización y en prácticas respetuosas con el medio ambiente, como el uso de tecnologías limpias y recursos renovables, para minimizar la huella ecológica de las actividades marítimas.

