Xinhua Silk Road : Shanghai s'associe à des ports d'outre-mer pour créer des corridors de navigation plus écologiques

PÉKIN, 21 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Lors de l'ouverture du 2025 North Bund Forum dimanche, Shanghai a attiré l'attention des participants du monde entier grâce à ses efforts pour construire davantage de corridors maritimes verts avec des partenaires internationaux.

Actuellement, les corridors maritimes écologiques construits avec plusieurs ports européens et américains font progresser l'application intensive des technologies de réduction des émissions et la participation de plusieurs parties afin de créer un terrain d'expérimentation pour la transformation de l'industrie maritime mondiale.

Par exemple, le port de Shanghai cofonde un corridor maritime écologique pour le transport de véhicules roulants avec le port de Barcelone en Espagne et le port d'Anvers-Bruges en Belgique. D'autres ports chinois construisent des couloirs maritimes verts similaires avec des ports allemands et français.

Après un an d'exploitation, le « corridor maritime vert Shanghai-Hambourg », inauguré en 2024, a réalisé des progrès importants dans le développement durable.

Outre le service habituel d'alimentation électrique à quai, les postes à conteneurs du port de Shanghai peuvent désormais assurer le ravitaillement en GNL et en méthanol vert, tandis que les postes d'amarrage du port de Hambourg, qui disposent d'un service d'alimentation à quai 100 % vert, prévoient de lancer un service d'injection de méthanol cette année, prêts à co-créer un modèle de réduction des émissions pour les routes maritimes eurasiatiques.

Entre les ports de Shanghai et de Hambourg, deux lignes maritimes régulières répondant aux exigences de l'indicateur d'intensité carbone de l'OMI ont été exploitées par COSCO Shipping Lines afin de pratiquer de manière proactive un transport maritime à faible émission de carbone.

Dans le contexte d'une philosophie de développement à faible émission de carbone de plus en plus répandue, un plus grand nombre d'institutions en amont et en aval ont participé à la construction du corridor maritime vert, notamment Det Norske Veritas, la Société de classification chinoise et le Centre de coopération technologique maritime d'Asie.

Avant ce corridor, un autre corridor entre le port de Shanghai et les ports de Los Angeles et de Long Beach, ayant démarré en 2022, a réalisé de nouveaux progrès au cours de l'année écoulée, notamment en ce qui concerne la couverture à 100 % de l'alimentation à quai, le déploiement de navires à faible émission de carbone sur l'ensemble de leur cycle de vie et l'augmentation des services d'injection de carburants marins propres.

Lors du forum, une initiative de coopération internationale pour un corridor de transport maritime vert a été lancée, proposant d'encourager le développement de navires à faible émission de carbone, de construire des ports sans émission de carbone, d'améliorer l'approvisionnement en carburant vert et de partager les meilleures pratiques connexes afin d'établir conjointement les « ponts transocéaniques sans émission de carbone ».

La commission municipale des transports de Shanghai et l'opérateur du port de Melbourne ont également publié une initiative conjointe de corridor maritime vert, s'engageant à se concentrer sur la transformation de la décarbonisation et les pratiques écologiques telles que l'utilisation de technologies propres et de ressources renouvelables afin de réduire au maximum l'empreinte écologique des activités de transport maritime.

