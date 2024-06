Xinhua Silk Road : Yichang, en Chine centrale, et ville natale de Qu Yuan, organise le Festival de la culture des bateaux-dragons 2024

PÉKIN, 12 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le Festival de la culture des bateaux-dragons 2024 de Qu Yuan a débuté le 7 juin dans le comté de Zigui de la ville de Yichang, dans la province centrale du Hubei, en Chine.

Lors de la cérémonie d'ouverture de l'événement, la cérémonie sacrificielle de l'Antiquité a été présentée pour la première fois sous forme d'art. Un grand spectacle original intitulé « La Chine dans les chansons de Chu » a été mis en scène, décrivant les scénarios des chansons avec un paysage local et la technologie de réalité virtuelle.

Photo shows the opening ceremony of 2024 Qu Yuan's hometown Dragon Boat Culture Festival held in Yichang City, central China's Hubei Province.

Le festival culturel de cette édition comprend trois événements majeurs, dont la cérémonie d'ouverture, un programme spécial de CCTV et le deuxième mois culturel du Festival des bateaux-dragons. La ville a également organisé une série d'activités pendant le festival traditionnel, telles qu'une course de bateaux-dragons, des spectacles folkloriques et une foire « chinoise-chic », afin que la population locale profite de l'ambiance du festival.

Yichang est la ville natale de Qu Yuan, un grand poète patriotique chinois, qui a également été ministre de l'État de Chu pendant la période des Royaumes combattants (475 - 221 av. J.-C.). Le Festival des bateaux-dragons a été créé pour commémorer Qu Yuan le cinquième jour du cinquième mois lunaire du calendrier chinois.

En 2009, la coutume du « Festival des bateaux-dragons de la ville natale de Qu Yuan », dans le cadre du Festival des bateaux-dragons de Chine, a été inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Ces dernières années, Yichang s'est engagée dans la promotion de la culture Qu Yuan en construisant un parc culturel Qu Yuan, en produisant une pièce sur le thème de Qu Yuan et en lançant la compilation des œuvres complètes des chansons de Chu, ce qui fait de la culture Qu Yuan une fenêtre importante et un symbole distinctif pour montrer le patrimoine culturel profond de la ville.

