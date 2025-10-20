XPPen apresenta a nova e impressionante Artist 12 3rd com teclas de atalho X-Dial e caneta stylus com chip inteligente X4 aperfeiçoada

LOS ANGELES, 20 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A XPPen apresentou hoje a inovadora Artist 12 3rd, uma nova mesa digitalizadora com teclas de atalho contando com o chip inteligente X4 de última geração. Este dispositivo compacto inclui as principais atualizações de recursos que definem a tendência para a criação portátil. Representando uma das atualizações mais significativas na categoria de mesas de desenho, a Artist 12 3rd combina as revolucionárias teclas de atalho X-Dial, os níveis de pressão de 16K e uma tela semelhante a papel, que oferece uma experiência criativa sem precedentes que redefine a eficiência, o controle e a portabilidade para artistas em todo o mundo.

image image_2 image_3

"Na XPPen, continuamos comprometidos em aprimorar a experiência do usuário por meio da inovação tecnológica", disse Amy Yuan, diretora de marca da XPPen. "Para a Artist 12 3rd mais recente, reinventamos a interface do usuário com nossa linguagem inovadora de design industrial - as teclas de atalho X-Dial - para fornecer aos criadores um fluxo de trabalho mais intuitivo e eficiente. Tecnicamente, o chip inteligente X4 aperfeiçoado da caneta stylus oferece significativamente mais poder de processamento, o que se traduz em uma taxa de resposta mais rápida, maior sensibilidade e precisão excepcional. Nosso objetivo é fazer a ponte entre os criadores iniciantes e os que valorizam a portabilidade, oferecendo um dispositivo que não compromete o desempenho profissional."

X-Dial revolucionárias: uma nova maneira de interagir

Projetadas para otimizar o fluxo de trabalho e aumentar a eficiência, as teclas de atalho X-Dial recém-criadas dispensam os usuários da navegação em menus e ajustes de controles deslizantes, proporcionando uma experiência de controle intuitiva e integrada que preserva a imersão criativa. Com um movimento intuitivo do polegar, os usuários podem facilmente ampliar e reduzir a tela, ajustar o tamanho do pincel ou percorrer as camadas, potencializando a criatividade por meio do acesso instantâneo a funções essenciais. Este X-Dial não apenas apresenta uma nova forma de interação para usuários que valorizam a eficiência e a flexibilidade, mas sua estrutura inovadora - combinada com duas rodas de discagem e oito teclas de atalho personalizáveis - também permite uma moldura significativamente mais fina, resultando em uma experiência de visualização mais expansiva e verdadeiramente imersiva.

"Em sua essência, este projeto permite uma interação mais eficiente", disse Li Jiang, Designer Industrial Sênior da XPPen. "Refinamos meticulosamente todos os detalhes, desde o feedback tátil até a resposta acústica, para oferecer uma operação que não é apenas eficiente, precisa e ergonômica, mas também confortável para longas sessões criativas."

Novíssima caneta com chip inteligente X4 para uma criatividade sem limites

A caneta com chip inteligente X4, incluída como padrão na mesa digitalizadora, combina desempenho de ponta com um design elegante. Com sua arquitetura otimizada, o chip inteligente X4 proporciona uma experiência de desenho altamente responsiva e estável. As principais métricas de desempenho incluem uma força de ativação inicial de apenas 2 g, um tempo de resposta de apenas 30 ms e os melhores 16.384 níveis de pressão da categoria, garantindo que até mesmo os traços mais delicados sejam capturados com precisão. Além disso, uma solução de núcleo magnético aprimorada fornece um reconhecimento de inclinação mais preciso, proporcionando uma sensação natural para usuários canhotos e destros.

A caneta apresenta um recurso inovador de fixação magnética, tornando-a primeira tela de desenho da XPPen a oferecer armazenamento seguro e fácil transporte. Este recurso se conecta magneticamente diretamente à mesa digitalizadora, aumentando significativamente a portabilidade, garantindo que a caneta esteja sempre ao alcance e protegida. Com um corpo moderno e ergonomicamente redesenhado, também oferece conforto superior e uma pegada segura para sessões criativas prolongadas.

Visual compacto e sem concessões

Pesando apenas 719 g e com uma tela de 11,9 polegadas, a Artist 12 3rd traz um desempenho de exibição excepcional em um corpo altamente portátil e leve. Ela apresenta uma resolução de 1920 x 1080, ideal para detalhes nítidos, e possui uma gama de cores que cobre 99% de sRGB, 97% de Adobe RGB e 97% de Display P3 com uma precisão de cores Delta E < 1,2. Isso garante um espectro amplo e vibrante e fidelidade profissional, suportado por 16,7 milhões de cores para gradientes suaves.

Criada com vidro nano-gravado AG e revestimento AF, a tela fornece uma textura natural semelhante a papel que resiste efetivamente ao brilho, arranhões e impressões digitais que proporcionam uma experiência de desenho imersiva. Além disso, o escurecimento DC ajusta automaticamente o brilho com base na iluminação ambiente, um recurso meticulosamente projetado para conforto visual e cuidados com os olhos durante sessões criativas prolongadas. Para maior conveniência, a Artist 12 3rd vem com um suporte dobrável que permite fácil ajuste do ângulo de visão e um cabo USB-C completo que suporta conectividade com um único cabo - mantendo seu espaço de trabalho arrumado e seu foco inteiramente na criação.

Preços e disponibilidade

A mesa digitalizadora Artist 12 3rd estará disponível em duas opções de cores - Preto e Cinza Prateado - e inclui a caneta com chip inteligente X4. Com preço de US$ 239,99, a Artist 12 3rd estará à venda por meio da loja on-line oficial XPPen a partir de 20 de outubro de 2025. (Os preços e a disponibilidade podem variar de uma região para outra.) Para obter mais informações, acesse https://www.xp-pen.com/product/artist-12-3rd.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2796652/image.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2796653/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2796654/image_3.jpg

FONTE XPPen Technology Co., Ltd.