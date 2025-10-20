XPPen發佈全新Artist 12第三代手繪屏：搭載X-Dial快捷鍵與升級版X4智能芯片手繪筆

洛杉磯 2025年10月20日 /美通社/ -- XPPen今天發佈了革新性產品Artist 12第三代手繪屏。這款便攜顯示屏配備快捷鍵和尖端X4智能芯片手繪筆。該緊湊型設備實現多項重大功能升級，開創了便攜創作新潮流。作為繪圖顯示品類最具突破性的升級之作，Artist 12第三代融合了革命性的X-Dial快捷鍵、16K級壓感與類紙顯示屏，為全球藝術家帶來前所未有的創作體驗，重新詮釋了效率、操控和便攜性。

XPPen品牌總監Amy Yuan表示：「XPPen一直致力於通過技術創新提升用戶體驗。在全新Artist 12第三代產品中，我們以創新的工業設計語言——X-Dial快捷鍵，重塑用戶界面，為創作者帶來更直觀高效的工作流程。技術層面，手繪筆內置的升級版X4智能芯片大幅提升運算能力，實現更快響應速度、更高靈敏度與非凡精準度。我們的目標是提供專業性能不打折的設備，幫助入門級創作者與注重便攜性的用戶突破創作壁壘。」

革命性 X-Dial：交互新方式

全新設計的X-Dial快捷鍵，專為優化工作流程、提升效率打造，通過無縫直觀的操控體驗，讓用戶徹底擺脫菜單導航與滑塊調整的束縛，全身心投入創作。僅需拇指輕旋，用戶即可輕鬆縮放畫布、調節畫筆大小或滾動圖層，關鍵功能一鍵觸達，讓創意揮灑更加隨心隨意。X-Dial不僅為追求效率與靈活性的用戶帶來全新的交互方式，其創新結構——融合雙滾輪設計與八個可自定義快捷鍵——還大幅收窄了邊框，從而打造出更廣闊、更沉浸的視覺體驗。

XPPen資深工業設計師Li Jiang表示：「這一設計的精髓在於實現更高效的交互。從觸覺反饋到聲音響應，我們對每個細節都精雕細琢，力求打造出既高效、精準、符合人體工學，又能讓用戶長時間創作也倍感舒適的操作體驗。」

全新 X4智能芯片手繪筆：釋放創意潛能

隨屏標配的X4智能芯片手繪筆，集尖端性能與時尚設計於一身。在新一代X4智能芯片的驅動下，其精簡架構帶來響應迅速且穩定的繪畫體驗關鍵性能上，僅2克的初始激活力度、低至30毫秒的響應時間，以及行業領先的16384級壓感，確保最細微的筆觸也能被精準捕捉。此外，增強型磁芯方案讓傾斜識別更精準，無論左利手還是右利手用戶，都能獲得自然流暢的手感。

這款手繪筆還創新引入磁吸附件功能，使其成為XPPen首款支持安全收納與便捷攜帶的手繪屏配件。通過磁吸功能，手繪筆可直接牢牢吸附在手繪板上，既大幅提升了便攜性，又確保了可隨時取用且得到妥善保護。筆身採用現代人體工學設計，不僅握感超級舒適，還能保障長時間創作時的穩定抓握。

小巧機身，專業視效 

Artist 12第三代手繪屏僅重719克，搭載11.9英吋屏幕，將出色顯示性能融入極致便攜輕巧的機身之中。其擁有1920 x 1080分辨率，畫面細節銳利清晰；色域覆蓋達99% sRGB、97% Adobe RGB及97% Display P3，色彩精準度Delta E < 1.2，配合1670萬色顯示，帶來寬廣鮮艷的色彩範圍和專業級色彩保真，讓色彩漸變平滑自然。

屏幕採用AG納米蝕刻玻璃與AF塗層工藝，呈現出自然類紙質感，同時能有效防眩光、抗刮擦、防指紋，打造沉浸式繪畫體驗。此外，DC調光技術可隨環境光線自動調節亮度，專為長時間創作的視覺舒適與護眼考量而設計。為提升使用便捷性，Artist 12第三代還隨附可折疊支架，方便調整觀看角度，並配備全功能USB-C線纜，支持單線連接，助您保持工作空間整潔，全身心投入創作。

價格與上市信息

Artist 12第三代手繪屏將提供兩種顏色選擇——黑色與銀灰色，並標配X4智能芯片手繪筆。產品定價為239.99美元，將於2025年10月20日起通過XPPen官方在線商店正式發售。（價格與上市時間可能因地區而異。）更多信息，請訪問：https://www.xp-pen.com/product/artist-12-3rd.html

