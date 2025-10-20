XPPen presenta la impresionante nueva pantalla Artist 12 de tercera generación con teclas de acceso directo X-Dial y lápiz óptico X4 Smart Chip mejorado

LOS ÁNGELES, 20 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- XPPen presentó hoy el innovador modelo Artist 12 de tercera generación, una nueva pantalla portátil de acceso directo mediante dial que incorpora el puntero inteligente X4 de última generación. Este dispositivo compacto incorpora importantes actualizaciones de funciones que marcan la tendencia para la creación portátil. La Artist 12 de tercera generación, que representa una de las actualizaciones más importantes en la categoría de pantallas de dibujo, combina las revolucionarias teclas de acceso directo X-Dial, los niveles de presión de 16K y una pantalla similar al papel, lo que ofrece una experiencia creativa sin precedentes que redefine la eficiencia, el control y la portabilidad para artistas de todo el mundo.

"En XPPen, seguimos comprometidos con mejorar la experiencia del usuario mediante la innovación tecnológica", afirmó Amy Yuan, directora de Marca de XPPen. "Para la nueva Artist 12 3rd, hemos rediseñado la interfaz de usuario con nuestro innovador lenguaje de diseño industrial, las teclas de acceso directo X-Dial, con el fin de brindar a los creadores un flujo de trabajo más intuitivo y eficiente. Técnicamente, el chip inteligente X4 actualizado en el lápiz óptico ofrece una potencia de procesamiento considerablemente mayor que se traduce en una tasa de respuesta más rápida, mayor sensibilidad y precisión excepcional. Nuestro objetivo es cerrar la brecha para los creadores principiantes y quienes valoran la portabilidad al ofrecer un dispositivo que no comprometa el rendimiento profesional".

X-Dial revolucionario: una nueva forma de interactuar

Diseñadas para agilizar el flujo de trabajo y aumentar la eficiencia, las teclas de acceso directo X-Dial de nuevo diseño liberan a los usuarios de la navegación por menús y los ajustes de controles deslizantes gracias a una experiencia de control fluida e intuitiva que preserva la inmersión creativa. Con un giro intuitivo del pulgar, los usuarios pueden acercar y alejar sin esfuerzo su lienzo, ajustar el tamaño del pincel o desplazarse por las capas, lo que potencia la creatividad por medio del acceso a las funciones esenciales al instante. Este X-Dial no solo presenta una nueva forma de interacción para los usuarios que valoran la eficiencia y la flexibilidad, sino que su innovadora estructura, combinada con dos ruedas de selección y ocho teclas de acceso directo personalizables, también permite un bisel considerablemente más delgado, lo que resulta en una experiencia visual más amplia y verdaderamente envolvente.

"En esencia, este diseño se trata de permitir una interacción más eficiente", comentó Li Jiang, diseñador industrial sénior de XPPen. "Refinamos cada detalle, desde la retroalimentación háptica hasta la respuesta acústica, para ofrecer un funcionamiento que no solo sea eficiente, preciso y ergonómico, sino también cómodo para sesiones creativas prolongadas".

El nuevo lápiz óptico inteligente X4 para dar rienda suelta a la creatividad

El lápiz óptico inteligente X4, incluido de serie con la pantalla, combina un rendimiento de vanguardia con un diseño elegante. Con su arquitectura optimizada, el chip inteligente X4 permite una experiencia de dibujo altamente receptiva y estable. Las métricas clave de rendimiento incluyen una fuerza de activación inicial de solo 2 g, un tiempo de respuesta tan bajo como 30 ms y los mejores 16.384 niveles de presión de su clase, lo que garantiza que incluso los trazos más delicados sean capturados con precisión. Además, una solución de núcleo magnético mejorada proporciona un reconocimiento de inclinación más preciso, para ofrecer una sensación natural tanto para los usuarios zurdos como para los diestros.

El lápiz óptico presenta una innovadora función de fijación magnética, lo que la convierte en la primera pantalla de dibujo de XPPen que permite almacenamiento seguro y fácil transporte. Esta función se acopla de forma magnética directamente a la tableta gráfica, lo que mejora significativamente la portabilidad y garantiza que el lápiz óptico esté siempre al alcance y protegido. Alojado en un cuerpo moderno y ergonómicamente rediseñado, también proporciona comodidad superior y agarre seguro para sesiones creativas prolongadas.

Imágenes compactas pero perfectas

Con un peso de solo 719 g y una pantalla de 11,9 pulgadas, la Artist 12 3rd ofrece un rendimiento de visualización excepcional en un cuerpo muy portátil y liviano. Presenta una resolución de 1920 x 1080 para detalles nítidos y cuenta con una variedad de colores que abarca el 99 % de sRGB, el 97 % Adobe RGB y el 97 % Display P3 con una precisión de color Delta E < 1.2. Estas características garantizan un espectro amplio y vibrante y una fidelidad profesional, respaldada por 16,7 millones de colores para gradientes suaves.

Fabricada con vidrio nanograbado AG y recubrimiento AF, la pantalla brinda textura natural similar al papel que resiste eficazmente los reflejos, los arañazos y las huellas dactilares para una experiencia de dibujo inmersiva. Además, la atenuación de CC ajusta el brillo de forma automática en función de la iluminación ambiental, una característica meticulosamente diseñada para la comodidad visual y el cuidado de la vista durante sesiones creativas prolongadas. Para mayor comodidad, la Artist 12 de tercera generación viene con un soporte plegable para un fácil ajuste del ángulo de visión y un cable USB-C con todas las funciones que admite la conectividad con un solo cable, lo que permite mantener un espacio de trabajo ordenado y enfocarse por completo en la creación.

Precios y disponibilidad

La pantalla Artist 12 de tercera generación para dibujo estará disponible en dos colores: negro y gris plateado, e incluye el lápiz óptico inteligente X4. Con un precio de 239,99 dólares, la Artist 12 de tercera generación saldrá a la venta a través de la tienda en línea oficial de XPPen a partir del 20 de octubre de 2025. (Los precios y la disponibilidad pueden variar según la región). Para más información, visite https://www.xp-pen.com/product/artist-12-3rd.html

