XPPenがXダイヤルショートカットキーとアップグレードされたX4スマートチップスタイラスを搭載した驚異的な新製品Artist 12 3rdを発表

ロサンゼルス、2025年10月20日 /PRNewswire/ -- XPPenは本日、最先端のX4スマートチップスタイラスを搭載した革新的なダイヤルショートカット付きポータブルディスプレイArtist 12 3rdを発表しました。このコンパクトなデバイスは、ポータブルな創作体験の新たな潮流を生み出す、主要な機能アップグレードを搭載しています。描画ディスプレイ分野における最も重要な進化のひとつとして位置づけられるArtist 12 3rdは、革新的なX-Dialショートカットキー、16K筆圧レベル、そして紙のような描き心地のディスプレイを融合。世界中のアーティストに、効率性・操作性・携帯性を再定義するこれまでにない創作体験を提供します。

「XPPenは、技術革新を通じてユーザー体験を向上させることに引き続き取り組んでいます。」と、XPPenのブランドディレクターであるAmy Yuan氏は述べています。「最新のArtist 12 3rdでは、革新的なインダストリアルデザイン言語であるX-Dialショートカットキーを採用し、ユーザーインターフェースを再構築しました。これにより、クリエイターがより直感的で効率的なワークフローを実現できるようにしています。技術的には、スタイラスに搭載されたアップグレード版X4スマートチップが大幅に強化された処理能力を発揮し、より高速な応答速度、優れた感度、そして卓越した精度を実現しています。私たちの目標は、プロフェッショナルな性能を妥協することなく、エントリーレベルのクリエイターや携帯性を重視するユーザーとの間のギャップを埋めるデバイスを提供することです。」

革新的なX-Dial ：新たな操作体験

ワークフローを効率化し、生産性を高めるために設計された新しいX-Dialショートカットキーは、メニュー操作やスライダー調整からユーザーを解放し、創作への没入感を損なうことなく、直感的でシームレスなコントロール体験を実現します。親指を直感的に回すだけで、ユーザーはキャンバスの拡大・縮小、ブラシサイズの調整、レイヤーの切り替えをスムーズに行うことができ、必要な機能へ瞬時にアクセスすることで創造力を最大限に引き出します。このX-Dialは、効率性と柔軟性を重視するユーザーに新たな操作体験をもたらすだけでなく、2つのダイヤルホイールと8つのカスタマイズ可能なショートカットキーを組み合わせた革新的な構造により、よりスリムなベゼルを実現。これにより、より広々とした、そして真に没入感のあるビジュアル体験を提供します。

「このデザインの本質は、より効率的な操作を可能にすることにあります。」と、XPPenのシニアインダストリアルデザイナーであるLi Jiang氏は述べています。「私たちは触覚フィードバックから音響応答に至るまで、あらゆるディテールを徹底的に磨き上げました。その結果、効率的で正確、かつ人間工学的に優れた操作性を実現し、長時間のクリエイティブ作業でも快適に使用できるようにしています。」

創造力を解き放つ新世代X4 スマートチップスタイラス

ディスプレイに標準搭載されているX4スマートチップスタイラスは、最先端の性能と洗練されたデザインを兼ね備えています。新しくアップグレードされたX4スマートチップによって駆動されるこのスタイラスは、洗練されたアーキテクチャにより、高い応答性と安定した描画体験を実現。主な性能指標として、初期作動圧はわずか2g、応答時間は最短30ms、そして業界最高クラスの16,384段階の筆圧感知を実現しており、最も繊細な筆致までも正確に再現します。さらに、強化された磁気コアソリューションによりチルト検知の精度が向上し、右利き・左利きのどちらのユーザーにも自然で快適な描き心地を提供します。

このスタイラスには革新的なマグネット着脱機能が搭載されており、XPPenとして初めて、安全な収納と持ち運びのしやすさを両立した液晶ペンタブレットとなっています。この機能により、スタイラスはタブレット本体に磁力で直接装着でき、持ち運びの利便性を大幅に向上させるとともに、常に手の届く場所で安全に保管できるようになっています。モダンで人間工学的に再設計されたボディに収められたこのスタイラスは、長時間のクリエイティブ作業でも優れた快適性と安定したグリップ感を提供します。

コンパクトでありながら、妥協のないビジュアル品質

わずか719gの軽量ボディに、11.9インチのスクリーンを搭載したArtist 12 3rdは、高い携帯性を維持しながらも卓越したディスプレイ性能を実現しています。1920×1080の高解像度による鮮明な描写に加え、色域は99% sRGB、97% Adobe RGB、97% Display P3をカバー。さらに、ΔE＜1.2という高い色精度を誇り、正確で生き生きとした色再現を実現します。これにより、16.7百万色による滑らかなグラデーションとともに、広く鮮やかな色再現とプロフェッショナルレベルの忠実度を実現します。

AGナノエッチングガラスとAFコーティングを採用したディスプレイは、紙のように自然な描き心地を実現するとともに、反射・傷・指紋を効果的に防ぎ、没入感のある描画体験を提供します。さらに、DC調光機能が周囲の明るさに応じて自動的に輝度を調整し、長時間のクリエイティブ作業においても視覚的な快適さと目の負担軽減を両立します。さらに利便性を高めるために、Artist 12 3rdには折りたたみ式スタンドが付属しており、視聴角度を簡単に調整できます。加えて、フル機能対応のUSB-Cケーブルによる1本接続にも対応しており、作業スペースをすっきり保ちながら、創作に集中できる環境を実現します。

価格と入手経路

Artist 12 3rd液晶ペンタブレットは、ブラックとシルバーグレーの2色展開で登場し、X4スマートチップスタイラスが同梱されています。価格は239.99ドルで、Artist 12 3rdは2025年10月20日よりXPPen公式オンラインストアにて販売開始予定です。（価格および販売時期は地域によって異なる場合があります。）詳細については、https://www.xp-pen.com/product/artist-12-3rd.htmlをご覧ください

SOURCE XPPen Technology Co., Ltd.