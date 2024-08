XPPen comemora seu 19º aniversário promovendo o tema "Original é Original", homenageando os profissionais criativos globais

LOS ANGELES, 16 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A XPPen, marca líder mundial em inovação de arte digital, comemora orgulhosamente seu 19º aniversário com uma série de grandes eventos com o tema "Original é Original". Esse marco é comemorado através do lançamento do concurso de desenho global Future Me 2024 XPPen e da introdução do próximo Artist Pro 19 (Gen2), com uma tela ultravision 4K e desempenho de cores incomparável. Além disso, com extravagantes promoções e uma variedade de eventos online empolgantes, essa celebração foi projetada para oferecer uma homenagem sincera aos profissionais criativos de todo o mundo.

"O 'Futuro Eu' é o tema do concurso global de desenho iniciado pela XPPen em seu 19º aniversário. É uma plataforma de intercâmbio artístico e cultural para todos os criadores de arte e um lugar onde todos podem encorajar uns aos outros, expressar diferentes vozes e trocar diferentes formas de arte", afirmou Amy Yuan, Diretora de Marketing da XPPen. Ela destacou ainda a essência deste evento: "A criação é um diálogo entre um indivíduo e o mundo. Representa uma atitude aberta, livre arbítrio e um espírito curioso. Que a criação sempre continue e que os criativos sempre floresçam!"

Nos últimos anos, a XPPen fez avanços notáveis no aprimoramento de seu produto e da força da marca. Os inacreditáveis 16.384 níveis de pressão possibilitados por sua tecnologia proprietária do chip inteligente X3 Pro, os produtos inovadores como o Magic Drawing Pad e a Caneta de Rolo X3 Pro, homenageada pelo Red Dot Award, são provas da proeza tecnológica da XPPen. Ao mesmo tempo, a XPPen continua dedicada a ser uma companheira e defensora da expressão artística global.

A XPPen fornece não apenas produtos profissionais de desenho digital, mas também uma comunidade criativa para os criadores se envolverem e interagirem. Como parte das festividades, a XPPen está lançando o concurso de desenho Future Me, convidando artistas de todo o mundo a imaginar e retratar seus futuros eus. O concurso, com categorias separadas para design gráfico e animação, vai de 16 de agosto a 15 de outubro. Os prêmios incluem quantias em dinheiro, o mais recente produto XPPen, troféus e certificados. Participe agora clicando em: https://bit.ly/4dlK84j

Além disso, artistas de renome mundial foram convidados a testemunhar e participar desse grande evento, incluindo Clinton Jones, um renomado artista 3D conhecido por sua comunidade e pelo enorme desafio 3D Eternal Ascent, e Jake Parker, o fundador do Inktober, emprestarão seus conhecimentos para avaliar e celebrar os talentos criativos dos participantes. Com o intrigante tema "Futuro Eu", Jones expressou sua expectativa: "Você pode usar o tema para expressar uma versão de si que alcançou um sonho de longa data ou uma visão de si sobre como você mudou e se desenvolveu ao longo do tempo. Mal posso esperar para ver como cada um de vocês interpreta isso da sua maneira única."

Em conjunto com a celebração do aniversário, a XPPen apresentará outro display de desenho digital, o Artist Pro 19 (Gen2), no dia 26 de agosto. Com uma tela ultravision 4K de 19 polegadas e desempenho de cores incomparável verificado pela Calman, bem como duas canetas X3 Pro, essa nova opção permite que os profissionais criativos retratem inspiração vívida em detalhes mais ricos. O Artist Pro 19 (Gen2) também se adequará a diversos cenários de uso, sintetizando a inovação tecnológica e o design centrado no usuário da XPPen. Os participantes dos eventos de aniversário e do concurso de desenho poderão ganhar este último produto.

Aproveite os benefícios: garanta até 46% de desconto

De 16 de agosto a 16 de setembro, a XPPen sediará outro evento especial, o Fenix's Adventure of Mysterious Box, em seu site oficial. Durante esse período, os usuários podem fazer login diariamente para participar de atividades interativas e ganhar recompensas exclusivas, como códigos de desconto, pacotes de presentes, Deco 640, Magic Drawing Pad e outros itens surpresa.

Além disso, a loja oficial da XPPen oferecerá descontos de até 46% durante a celebração e os clientes que fizerem compras também terão a chance de ganhar seus pedidos gratuitamente. Uma série de sorteios de loteria também será realizada nas redes sociais e na comunidade oficial da XPPen.

Através dessa iniciativa, a XPPen continua apoiando e inspirando a comunidade criativa global, promovendo um espaço vibrante de expressão artística e inovação. Participe da celebração do 19º aniversário da XPPen e redescubra o poder da originalidade. Para mais informações, visite https://bit.ly/4fGtBcV

