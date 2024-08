XPPen feiert 19-jähriges Jubiläum mit dem Motto „Original is Original" und ehrt Kreative auf der ganzen Welt

LOS ANGELES, 16. August 2024 /PRNewswire/ -- XPPen, die weltweit führende Marke für digitale Kunstinnovationen, feiert ihr 19-jähriges Bestehen mit einer Reihe von großen Veranstaltungen unter dem Motto „Original is Original". Dieser Meilenstein wird durch den Start des globalen XPPen-Zeichenwettbewerbs Future Me 2024 und die Einführung des kommenden Artist Pro 19 (Gen2) mit einem 4K-Ultravision-Display und einer unvergleichlichen Farbleistung gewürdigt. Darüber hinaus soll diese Feier mit Werbeaktionen und einer Vielzahl von spannenden Online-Events eine herzliche Hommage an die Kreativen auf dem Globus darstellen.

Themed by Original is Original, XPPen Celebrates its 19th Anniversary Future Me 2024 XPPen Global Drawing Contest XPPen’s Upcoming Product - Artist Pro 19 (Gen2)

„Future Me ist das Thema des globalen Zeichenwettbewerbs, den XPPen anlässlich seines 19-jährigen Bestehens initiiert hat. Es ist eine Plattform für den Kunst- und Kulturaustausch für alle Kunstschaffenden und ein Ort, an dem sich alle gegenseitig ermutigen, unterschiedliche Stimmen zum Ausdruck bringen und verschiedene Kunstformen austauschen können", so Amy Yuan, Marketingleiterin bei XPPen. Sie hob außerdem das Wesen dieser Veranstaltung hervor: „Ein Schöpfungsprozess ist ein Dialog zwischen dem Einzelnen und der Welt. Er steht für eine offene Haltung, einen freien Willen und einen neugierigen Geist. Lasst Schöpfung ihren freien Lauf, sodass die Kreativen aufblühen!"

In den letzten Jahren hat XPPen bemerkenswerte Fortschritte bei der Verbesserung seiner Produkt- und Markenstärke gemacht. Die bahnbrechenden 16.384 Druckstufen, die durch die firmeneigene X3 Pro Smart Chip Technologie ermöglicht werden, die innovativen Produkte wie das Magic Drawing Pad und der X3 Pro Roller Stylus, der mit dem Red Dot Award ausgezeichnet wurde, zeugen von der technologischen Leistungsfähigkeit des XPPen. Gleichzeitig bleibt XPPen ein Wegbegleiter und Verfechter des künstlerischen Ausdrucks auf der ganzen Welt.

Globaler Zeichenwettbewerb Future Me 2024 von XPPen

XPPen bietet nicht nur professionelle digitale Zeichenprodukte, sondern auch eine kreative Gemeinschaft, in der sich Kreative engagieren und austauschen können. Als Teil der Feierlichkeiten startet XPPen den „Future Me"-Zeichenwettbewerb und lädt Künstler weltweit dazu ein, ihr zukünftiges Ich zu malen. Bei dem Wettbewerb gibt es die Kategorien Grafikdesign und Animation. Er läuft vom 16. August bis zum 15. Oktober. Zu den Preisen gehören Geldpreise, das neueste XPPen-Produkt, Trophäen und Urkunden. Melden Sie sich jetzt hier an: https://bit.ly/4dlK84j

Darüber hinaus wurden weltweit renommierte Künstler eingeladen, an diesem großen Ereignis teilzunehmen, darunter Clinton Jones, ein bekannter 3D-Entwickler, der für seine Community und die große 3D-Herausforderung Eternal Ascent bekannt ist, und Jake Parker, der Gründer von Inktober. Sie stellen ihr Fachwissen zur Verfügung, um die kreativen Talente der Teilnehmer zu bewerten und zu feiern. Mit dem faszinierenden Thema „Future Me" drückt Jones seine Vorfreude aus: „Man kann damit eine Version von sich selbst ausdrücken, die einen langjährigen Traum verwirklicht hat, oder eine Vision von sich selbst und wie man sich im Laufe der Zeit verändert und entwickelt hat. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie jeder von euch das auf seine eigene Art und Weise interpretiert."

Neue Ergänzung des XPPen Lineups

In Verbindung mit der Jubiläumsfeier wird XPPen am 26. August ein weiteres digitales Zeichendisplay, das Artist Pro 19 (Gen2), enthüllen. Ausgestattet mit einem 19-Zoll-4K-Ultravision-Display mit unvergleichlicher, von Calman geprüfter Farbleistung sowie zwei X3 Pro Stiften, ermöglicht diese neue Wahl professionellen Kreativen, lebendige Inspirationen in noch mehr Details einzufangen. Der Artist Pro 19 (Gen2) eignet sich für verschiedene Einsatzszenarien und verkörpert die technologische Innovation und das nutzerorientierte Design des XPPen. Die Teilnehmer der Jubiläumsveranstaltungen und des Gewinnspiels haben die Möglichkeit, dieses neueste Produkt zu gewinnen.

Nutzen Sie die Vorteile: Bis zu 46 % sparen

Vom 16. August bis zum 16. September veranstaltet XPPen auf seiner offiziellen Website eine weitere Sonderaktion: Fenix' Adventure of Mysterious Box. Während dieses Zeitraums können sich Nutzer täglich einloggen, um an interaktiven Aktivitäten teilzunehmen und exklusive Prämien wie Rabattcodes, Geschenkpakete, Deco 640, Magic Drawing Pad und andere überraschende Artikel zu gewinnen.

Darüber hinaus bietet der offizielle XPPen-Shop während der Feierlichkeiten Rabatte von bis zu 46 % an. Kunden, die dann einkaufen, haben außerdem die Chance, ihre Bestellungen kostenlos zu gewinnen. Es wird auch Verlosungen auf den sozialen Medienkonten von XPPen und in der offiziellen Community geben.

Mit dieser Initiative unterstützt und inspiriert XPPen weiterhin die globale kreative Gemeinschaft und fördert einen lebendigen Raum für künstlerischen Ausdruck und Innovation. Nehmen Sie an der Feier zum 19-jährigen Bestehen von XPPen teil und entdecken Sie die Kraft der Originalität neu. Weitere Informationen finden Sie unter https://bit.ly/4fGtBcV

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2479883/1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2479884/2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2479885/3.jpg