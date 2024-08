XPPen celebra su 19.º aniversario que impulsa el lema "Original es original" y rinde homenaje a los creativos de todo el mundo

LOS ÁNGELES, 16 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- XPPen, la marca de innovación de arte digital líder en el mundo, se complace en celebrar su 19.º aniversario con una serie de grandes eventos con el lema "Original es original". Este hito se conmemora con el lanzamiento del concurso global de dibujo Future Me 2024 XPPen y la presentación del próximo Artist Pro 19 (Gen2), con una pantalla de ultravisión 4K y un rendimiento de color incomparable. Además, esta celebración está diseñada para ofrecer un sincero homenaje a los creativos de todo el mundo con espectáculos promocionales y una variedad de eventos emocionantes en línea.

"Future Me es el tema del concurso mundial de dibujo iniciado por XPPen para su 19.º aniversario. Es una plataforma de intercambio artístico y cultural para todos los creadores de arte y un lugar donde todos pueden animarse mutuamente, expresar diferentes voces e intercambiar diferentes formas de arte", afirmó Amy Yuan, directora de Marketing de XPPen. Amy Yuan destacó además la esencia de este evento: "La creación es un diálogo entre un individuo y el mundo. Representa una actitud abierta, libre albedrío y un espíritu curioso. ¡Dejemos que la creación continúe y que los creativos prosperen!"

En los últimos años, XPPen ha logrado avances notables en la mejora de su producto y fortaleza de marca. Como testimonio de la destreza tecnológica de XPPen están los 16.384 niveles de presión potenciados, pioneros por su tecnología patentada de chip inteligente X3 Pro, los productos innovadores como Magic Drawing Pad y el X3 Pro Roller Stylus galardonado con el Premio Red Do. Al mismo tiempo, XPPen sigue dedicado a ser un compañero y defensor de la expresión artística a nivel mundial.

no solo ofrece productos de dibujo digital profesionales, sino también una comunidad creativa para que los creadores participen e interactúen. XPPen lanza el concurso de dibujo Future Me como parte de las festividades, e invita a artistas de todo el mundo a imaginar y representar su futuro. El concurso se celebra del 16 de agosto al 15 de octubre, y cuenta con categorías separadas para diseño gráfico y animación. Los premios incluyen premios en efectivo, el último producto XPPen, trofeos y certificados. Únase ahora haciendo clic en: https://bit.ly/4dlK84j

Además, artistas de renombre mundial han sido invitados a presenciar y participar en este gran evento, entre ellos Clinton Jones, famoso creador 3D conocido por su comunidad y el masivo desafío 3D Eternal Ascent, y Jake Parker, el fundador de Inktober, aportarán su experiencia para evaluar y celebrar los talentos creativos de los participantes. Con el intrigante tema "Future Me", Jones expresó su anticipación: "Se puede usar para expresar una versión de uno mismo que ha logrado un sueño anhelado por mucho tiempo o una visión de uno mismo y de cómo uno ha cambiado y evolucionado con el tiempo. Espero con ansias ver cómo cada uno de ustedes interpreta el tema a su manera única".

Junto con la celebración del aniversario, XPPen presentará otra pantalla de dibujo digital, la Artist Pro 19 (Gen2), el 26 de agosto. Esta nueva opción, con una pantalla ultravision 4K de 19 pulgadas con un rendimiento de color incomparable verificado por Calman, así como un lápiz óptico dual X3 Pro, permite a los creativos profesionales capturar una inspiración vívida con más detalles. El Artist Pro 19 (Gen2) también se adaptará a diversas modalidades de uso, lo que personifica la innovación tecnológica y el diseño centrado en el usuario de XPPen. Los participantes en los eventos de aniversario y el concurso de dibujo podrán ganar este último producto.

Del 16 de agosto al 16 de septiembre, XPPen organizará otro evento especial, Fenix's Adventure of Mysterious Box, en su sitio web oficial. Durante este período, los usuarios pueden iniciar sesión diariamente para participar en actividades interactivas y ganar recompensas exclusivas como códigos de descuento, paquetes de regalo, Deco 640, Magic Drawing Pad y otros artículos sorprendentes.

Además, la tienda oficial de XPPen ofrecerá descuentos de hasta el 46 % durante la celebración, y los clientes que realicen compras también tendrán la oportunidad de ganar sus pedidos de forma gratuita. También se llevará a cabo una serie de sorteos de lotería en las cuentas de redes sociales y la comunidad oficial de XPPen.

XPPen continúa apoyando e inspirando a la comunidad creativa global mediante esta iniciativa, y fomenta un espacio vibrante para la expresión artística y la innovación. Únase a la celebración del 19.º aniversario de XPPen y redescubra el poder de la originalidad. Para más información, visite: https://bit.ly/4fGtBcV

