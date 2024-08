XPPen célèbre son 19e anniversaire à l'aide du thème « Original is Original » qui honore les créateurs du monde entier

LOS ANGELES, 16 août 2024 /PRNewswire/ -- XPPen, la première marque mondiale d'innovation en matière d'art numérique, marque fièrement son 19e anniversaire avec une série de grands événements sur le thème « Original is Original ». Cette étape importante est commémorée par le lancement du concours mondial de dessin Future Me 2024 de XPPen et l'introduction du prochain Artist Pro 19 (Gen 2), doté d'un écran 4K ultravision et d'une performance colorimétrique inégalée. En outre, avec des extravagances promotionnelles et une variété d'événements en ligne passionnants, cette célébration est conçue pour offrir un hommage sincère aux créateurs à travers le monde.

« Future Me est le thème du concours mondial de dessin lancé par XPPen à l'occasion de son 19e anniversaire. Il s'agit d'une plateforme d'échange artistique et culturel pour tous les créateurs d'art, ainsi qu'un lieu où chacun peut s'encourager, exprimer différentes voix et échanger différentes formes d'art », a déclaré Amy Yuan, directrice marketing chez XPPen. Elle a également souligné l'essence de cet événement : « La création est un dialogue entre un individu et le monde. Elle représente l'ouverture d'esprit, le libre arbitre et la curiosité. Laissons la création se poursuivre et les créatifs s'épanouir ! »

Au cours des dernières années, XPPen a réalisé des progrès remarquables dans l'amélioration de ses produits et de la force de sa marque. Les 16 384 niveaux de pression novateurs grâce à sa technologie de puce intelligente X3 Pro propriétaire, les produits innovants tels que le Magic Drawing Pad et le stylet X3 Pro Roller Stylus, récompensés par le prix Red Dot Award, témoignent de la prouesse technologique de XPPen. Dans le même temps, XPPen se consacre à l'accompagnement et à la défense de l'expression artistique dans le monde entier.

Concours mondial de dessin Future Me 2024 de XPPen

XPPen fournit non seulement des produits de dessin numérique professionnels, mais aussi une communauté créative qui permet aux créateurs de s'engager et d'interagir. Dans le cadre des festivités, XPPen lance le concours de dessin Future Me, invitant les artistes du monde entier à s'imaginer et à se représenter dans le futur. Le concours, qui comporte des catégories distinctes pour la conception graphique et l'animation, se déroule du 16 août au 15 octobre. Les prix comprennent des sommes d'argent, le dernier produit XPPen, des trophées et des certificats. Rejoignez-nous dès maintenant en cliquant sur : https://bit.ly/4dlK84j

Par ailleurs, des artistes de renommée mondiale ont été invités à assister et à participer à ce grand événement, notamment Clinton Jones, un créateur 3D bien connu pour son défi 3D communautaire et massif Eternal Ascent, et Jake Parker, le fondateur d'Inktober, lesquels apporteront leur expertise pour évaluer et célébrer les talents créatifs des participants. Avec le thème intriguant « Future Me », M. Jones a exprimé son anticipation : « Vous pouvez l'utiliser pour exprimer une version de vous-même qui a réalisé un rêve de longue date ou une vision de vous-même et de la manière dont vous avez changé et évolué au fil du temps. J'ai hâte de voir comment chacun d'entre vous l'interprétera à sa manière ».

Nouvelle addition à la gamme XPPen

En conjonction avec la célébration de l'anniversaire, XPPen dévoilera un nouvel écran de dessin numérique, l'Artist Pro 19 (Gen 2), le 26 août. Doté d'un écran ultravision 4K de 19 pouces aux performances chromatiques inégalées vérifiées par Calman, ainsi que de deux stylets X3 Pro, ce nouveau choix permet aux créateurs professionnels de capturer des inspirations vives avec des détails plus riches. L'Artist Pro 19 (Gen 2) conviendra également à divers scénarios d'utilisation, incarnant l'innovation technologique et la conception centrée sur l'utilisateur de XPPen. Les participants aux manifestations d'anniversaire et au concours de dessin pourront gagner ce dernier produit.

Profitez des avantages suivants : économisez jusqu'à 46 %

Du 16 août au 16 septembre, XPPen organise un nouvel événement spécial, « Fenix's Adventure of Mysterious Box », sur son site officiel. Au cours de cette période, les utilisateurs peuvent se connecter quotidiennement pour participer à des activités interactives et gagner des récompenses exclusives telles que des codes de réduction, des paquets cadeaux, Deco 640, Magic Drawing Pad, et d'autres articles surprenants.

En outre, la boutique officielle de XPPen offrira des remises allant jusqu'à 46 % pendant la célébration, et les clients qui effecturont des achats auront également une chance de se voir offrir leur commande. Une série de tirages au sort sera également organisée sur les comptes de réseaux sociaux et la communauté officielle de XPPen.

Grâce à cette initiative, XPPen continue de soutenir et d'inspirer la communauté créative mondiale, en favorisant un espace dynamique pour l'expression artistique et l'innovation. Participez à la célébration du 19e anniversaire de XPPen et redécouvrez le pouvoir de l'originalité. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://bit.ly/4fGtBcV

