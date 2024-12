ZHENGZHOU, China, 23 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Yutong Bus (SHA:600066), líder global em fabricação de veículos comerciais, entregou 500 unidades de suas recém-lançadas vans V6 (Van 6) para a América Latina, um marco importante do roteiro estratégico da Yutong para o mercado latino-americano.

"As 500 unidades do veículo comercial leve V6 foram distribuídas gradualmente no mercado latino-americano. Temos grande expectativa de comprovar o desempenho confiável desses veículos junto a todos no futuro", disse Evan Mao, gerente de produtos da Yutong Bus.

Yutong Bus Entrega 500 unidades da nova van V6 para a América Latina (PRNewsfoto/Yutong Bus)

O modelo adaptado para o mercado latino-americano reúne as tecnologias inovadoras de equipamentos de transporte público e técnicas avançadas de fabricação da Yutong Bus, levando em conta a experiência do passageiro e do motorista. As vans V6 suprem as diferentes necessidades de transporte personalizado de passageiros, receptivo empresarial e viagens de turismo para criar mais valor para os clientes.

As vans V6 aumentaram significativamente a sua vida útil com o revestimento eletroforético de zircônio, que garante que a carroceria não sofra corrosão estrutural por 20 anos. A Yutong Bus concluiu o primeiro teste anticorrosão de 20 anos para o veículo inteiro, inclusive em condições extremas de trabalho, sendo este o primeiro teste do setor.

Além disso, as vans V6 também passaram pelo primeiro teste de operação de 2 milhões de quilômetros do setor. O teste de confiabilidade começou em 2023 e percorreu com sucesso 63.000 quilômetros em um teste de estrada reforçado, com toda a estrutura do veículo permanecendo intacta e sem a necessidade de substituição de peças e componentes duráveis.

A Yutong também foi pioneira em um projeto que fixa os suportes do assento do passageiro no chassis para atender aos requisitos de resistência e danos de colisão dinâmica de 50 km/hora. A carroceria do veículo consiste em mais de 55% de aço de alta resistência, e os principais componentes são feitos de aço ultrarresistente moldado a quente com uma resistência à tração de até 1.500 MPa, o que eleva muito o nível de segurança.

O sistema de monitoramento do V6 é equipado com várias câmeras para verificar as condições da estrada à frente, o comportamento do motorista e sondas de pisada para gravar e armazenar as imagens da estrada à frente do veículo, o espaço de condução e o pedal do acelerador em tempo real. Além disso, proporciona uma experiência de direção e pilotagem estável e suave, com largura, altura e espaçamento suficientes para até 20 assentos com configuração flexível.

Futuramente, a Yutong Bus apresentará a série de ônibus 100% elétricos para promover a inovação tecnológica e a personalização de serviços na região.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=LTNh8IuJXro

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2586761/Yutong_Bus_Delivers_500_Units_New_V6_Van_Latin_America.jpg

FONTE Yutong Bus