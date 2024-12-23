Yutong Bus поставляет 500 новых автомобилей V6 в Латинскую Америку

ЧЖЭНЧЖОУ, Китай, 23 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Ведущий мировой производитель коммерческих автомобилей Yutong Bus (SHA:600066) поставил в Латинскую Америку 500 единиц своих недавно выпущенных автомобилей V6 (Van 6), что стало важной вехой в стратегической дорожной карте Yutong на латиноамериканском рынке.

«500 легких коммерческих автомобилей V6 постепенно появляются на латиноамериканском рынке. Мы с нетерпением ждем, что каждый воспользуется надежной работой этих автомобилей в будущем», — сказал Эван Мао (Evan Mao), менеджер по продуктам Yutong Bus.

Yutong Bus Delivers 500 Units of the New V6 Van to Latin America

Модель, адаптированная для латиноамериканского рынка, объединяет инновационные технологии общественного транспорта Yutong Bus и передовые методы производства с полным учетом опыта пассажиров и водителей. Автомобили V6 удовлетворяют разнообразные потребности в индивидуальном пассажирском транспорте, деловых приемах и туристических поездках, чтобы создать большую ценность для клиентов.

Автомобили V6 значительно продлили срок службы благодаря электрофоретическому покрытию из циркония, которое обеспечивает отсутствие структурной коррозии в кузове в течение 20 лет. Компания Yutong Bus завершила первое 20-летнее антикоррозионное испытание всего автомобиля, в том числе в экстремальных условиях работы, впервые в отрасли.

Кроме того, автомобили V6 прошли первые в отрасли эксплуатационные испытания протяженностью 2 миллиона километров. Испытание на надежность началось в 2023 году и включало в себя 63 000 километров усиленных дорожных испытаний, при этом вся конструкция транспортного средства осталась нетронутой, а замена прочных деталей и компонентов не производилась.

Компания Yutong также впервые разработала конструкцию сидений, которая фиксирует кронштейны пассажирских сидений в балке, чтобы соответствовать требованиям к динамической прочности при столкновении и повреждениям на скорости 50 км/ч. Кузов автомобиля состоит на более чем 55 процентов из высокопрочной стали, а ключевые компоненты изготовлены из горячегнутой сверхвысокопрочной стали с прочностью на разрыв до 1500 МПа, что значительно повышает уровень безопасности.

Система мониторинга V6 оснащена несколькими камерами для наблюдения за условиями на дороге впереди, поведением водителя и датчиками шагов для записи и хранения отснятого материала на дороге впереди автомобиля, пространством для вождения и педалью газа в режиме реального времени. Автомобиль также обеспечивает стабильное и плавное вождение и езду с достаточной шириной, высотой и расстоянием между сиденьями до 20 мест, сконфигурированных для гибкой модификации.

Заглядывая в будущее, Yutong Bus представит серию исключительно электрических автобусов для продвижения технологических инноваций и обслуживания в регионе.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=LTNh8IuJXro

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2586716/Yutong_Bus_Delivers_500_Units_New_V6_Van_Latin_America.jpg