Zerova Technologies e Muscat Gas anunciam parceria estratégica para acelerar o crescimento de veículos elétricos no Sultanato de Omã

MUSCAT, Omã, 8 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Zerova Technologies tem o prazer de anunciar uma parceria inovadora com a Muscat Gas, que tem como objetivo acelerar o crescimento e o desenvolvimento de veículos elétricos (EVs) no Sultanato de Omã. Essa colaboração estratégica confirma a ambição da Muscat Gas de se tornar a maior fornecedora de carregadores de veículos elétricos da região.

As conversas entre a Zerova Technologies e a Muscat Gas começaram seis meses atrás. Após uma série de negociações exaustivas e análises detalhadas, as duas partes formalizaram um acordo que promete transformar o cenário da infraestrutura de veículos elétricos em Omã.

"Estamos entusiasmados com a parceria estabelecida com a Muscat Gas nesse empreendimento transformador", disse o vice-presidente de vendas da Zerova Technologies Europe B.V. "Nossa experiência conjunta e a visão em comum de um futuro sustentável tornam muito natural essa colaboração. Estamos prontos para apoiar a Muscat Gas em sua missão de liderar o mercado de carregamento de veículos elétricos e contribuir para as metas de energia limpa do Sultanato."

A Muscat Gas, conhecida por sua abordagem inovadora e seu compromisso com a excelência, está pronta para fazer progressos substanciais no setor de EV. Essa parceria aproveitará as modernas soluções de carregamento de veículos elétricos da Zerova Technologies e a ampla experiência local da Muscat Gas para instalar uma rede robusta e confiável de carregadores de veículos elétricos em Omã.

Com essa parceria, Omã está dando um passo significativo na sua trajetória rumo ao transporte sustentável e à energia mais limpa. Juntas, a Zerova Technologies e a Muscat Gas têm o compromisso de promover um ambiente em que os veículos elétricos possam prosperar, abrindo caminho para um futuro mais ecológico e sustentável.

Sobre a Muscat Gas:

A Muscat Gas Company SAOG foi criada em 1983 em Muscat, no Sultanato de Omã, para comercializar gases industriais e GLP. Por acreditar na necessidade de manter um ambiente limpo e ecológico, a empresa firmou muitos acordos e parcerias na última década com grandes empresas internacionais focadas na redução das emissões de dióxido de carbono. Em 2024, esse compromisso foi ainda mais consolidado com a parceria estratégica estabelecida com a Zerova Technologies Company, cujo objetivo é estabelecer a primeira linha de montagem de carregadores de veículos elétricos no Sultanato de Omã.

Fique atento a mais atualizações durante nossa jornada transformadora junto com a Muscat Gas, preparando o caminho para um futuro mais ecológico em Omã e no resto do mundo.

Sobre a Zerova Technologies

A Zerova Technologies projeta e fabrica uma linha completa de soluções para carregamento de veículos elétricos que alimentam marcas no mundo inteiro. Seja com produtos sem marca ou em parcerias de design colaborativo, a empresa trabalha diretamente com os clientes para garantir o sucesso e alinhar-se com suas estratégias de canais globais. A Zerova está bem equipada para atender às diversas necessidades de seus parceiros, contando com suas instalações de fabricação estrategicamente localizadas em Taiwan, China, Vietnã, Japão, EMEA e Estados Unidos.

