Zerova Technologies и Muscat Gas объявляют о стратегическом партнерстве в Султанате Оман | Zerova Technologies и Muscat Gas объявляют о стратегическом партнерстве для продвижения электромобилей в Султанате Оман

МАСКАТ, Оман, 7 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Zerova Technologies рада объявить о новаторском партнерстве с Muscat Gas, направленном на ускорение роста и развития электромобилей в Султанате Оман. Это стратегическое сотрудничество подчеркивает стремление компании Muscat Gas стать ведущим поставщиком зарядных устройств для электромобилей в регионе.

Zerova Technologies is pleased to announce a groundbreaking partnership with Muscat Gas, aimed at accelerating the growth and development of electric vehicles (EVs) in the Sultanate of Oman.

Переговоры между компаниями Zerova Technologies и Muscat Gas начались полгода назад. После серии всесторонних переговоров и подробного анализа обе стороны теперь заключили официальное соглашение, которое предполагает трансформацию инфраструктуры для электромобилей в Омане.

«Мы очень рады партнерству с Muscat Gas в рамках этого направленного на трансформацию совместного предприятия, — сказал вице-президент по продажам Zerova Technologies Europe B.V. — Сочетание нашего опыта и общее видение устойчивого будущего делают это сотрудничество естественным. Мы готовимся предоставить поддержку компании Muscat Gas в их миссии — стать лидером на рынке зарядки электромобилей и содействовать достижению целей Султаната в области зеленой энергии».

Компания Muscat Gas, известная своим инновационным подходом и стремлением к совершенству, способна добиться значительных успехов в секторе электромобилей. Это партнерство будет использовать передовые решения Zerova Technologies для зарядки электромобилей и обширный опыт Muscat Gas на местном рынке для создания эффективной и надежной сети зарядных станций для электромобилей по всему Оману.

Создание этого партнерства знаменует собой важную веху на пути Омана к устойчивому развитию транспорта и более чистой энергетике. Вместе компании Zerova Technologies и Muscat Gas стремятся создать среду, в которой электромобили могут эффективно развиваться, прокладывая путь к более экологичному и устойчивому будущему.

О компании Muscat Gas

Компания Muscat Gas Company SAOG была основана в 1983 году в Маскате, Султанат Оман, для торговли промышленными газами и СНГ. Благодаря своей вере в необходимость сохранения чистой и зеленой окружающей среды, за последнее десятилетие компания заключила множество договоров и партнерских соглашений с крупными международными компаниями, ориентированными на сокращение выбросов углекислого газа. В 2024 году это стремление было закреплено стратегическим партнерским соглашением с компанией Zerova Technologies, целью которого является создание первой сборочной линии зарядных устройств для электромобилей в Султанате Оман.

Следите за новостями на нашем пути трансформации вместе с компанией Muscat Gas, который прокладывает дорогу к более зеленому будущему в Омане и за его пределами.

О компании Zerova Technologies

Компания Zerova Technologies разрабатывает и производит полную линейку решений для зарядки электромобилей, которые питают машины разных брендов по всему миру. Будь то партнерские отношения по схеме white-label или совместное проектирование, компания тесно сотрудничает с клиентами, чтобы обеспечить успех и координацию с их глобальными стратегиями каналов сбыта. Благодаря производственным мощностям, стратегически расположенным на Тайване, в Китае, Вьетнаме, Японии, странах Европы, Ближнего Востока и Африки, а также в Соединенных Штатах, компания Zerova хорошо оснащена для удовлетворения разнообразных потребностей своих партнеров.

Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.zerovatech.com

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