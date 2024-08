Zerova Technologies i Muscat Gas ogłaszają nawiązanie strategicznej współpracy, aby przyspieszyć wzrost rynku pojazdów elektrycznych w Sułtanacie Omanu

MASKAT, Oman, 7 sierpnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Zerova Technologies z przyjemnością ogłasza przełomowe partnerstwo z Muscat Gas, którego celem jest przyspieszenie wzrostu i rozwoju pojazdów elektrycznych w Sułtanacie Omanu. Strategiczna współpraca świadczy o ambicji Muscat Gas, która chce stać się czołowym dostawcą ładowarek do pojazdów elektrycznych w regionie.

Rozmowy pomiędzy Zerova Technologies a Muscat Gas rozpoczęły się sześć miesięcy temu. Po szeregu kompleksowych negocjacji i szczegółowych analiz, obie strony formalnie zawarły umowę, zgodnie z którą infrastruktura dla pojazdów elektrycznych w Omanie ulegnie całkowitej przemianie.

„Cieszymy się ze współpracy z Muscat Gas przy realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia" - powiedział wiceprezes ds. sprzedaży Zerova Technologies Europe B.V. „Nasza połączona wiedza i wspólna wizja zrównoważonej przyszłości sprawiają, że jest to dla nas naturalna współpraca. Nie możemy się doczekać wsparcia Muscat Gas w ich misji, jaką jest popychanie do przodu rynku ładowania pojazdów elektrycznych, a także przyczynienia się do realizacji celów Sułtanatu związanych z zieloną energetyką".

Muscat Gas, firma znana ze swojego innowacyjnego podejścia i zaangażowania w doskonałość, jest gotowa do dokonania wielkich postępów w sektorze pojazdów elektrycznych. W ramach partnerstwa wykorzystane zostaną zaawansowane rozwiązania do ładowania pojazdów elektrycznych firmy Zerova Technologies i rozległe lokalne doświadczenie Muscat Gas, co pozwoli na ustanowienie solidnej i niezawodnej sieci ładowarek do pojazdów elektrycznych w całym Omanie.

Nawiązanie tej współpracy jest dla Omanu istotnym kamieniem milowym na drodze do zrównoważonego transportu i czystszej energii. Wspólnie Zerova Technologies i Muscat Gas angażują się we wspieranie idealnego środowiska dla pojazdów elektrycznych, torując tym samym drogę do bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości.

Muscat Gas

Spółka Muscat Gas Company SAOG powstała w 1983 r. w Maskacie w Sułtanacie Omanu i zajmuje się sprzedażą gazów przemysłowych i LPG. Dzięki swojej niezachwianej wierze w konieczność utrzymania czystego i zdrowego środowiska spółka zawarła w ostatnim dziesięcioleciu wiele umów i partnerstw z dużymi międzynarodowymi firmami w zakresie ograniczania emisji dwutlenku węgla. W 2024 r. to zaangażowanie zostało jeszcze wzmocnione dzięki nawiązaniu strategicznego partnerstwa z Zerova Technologies Company, którego celem jest stworzenie pierwszej linii montażowej ładowarek do pojazdów elektrycznej w Sułtanacie Omanu.

Zerova Technologies będzie publikować dalsze informacje w miarę postępów w wspólnej podróży z Muscat Gas w kierunku bardziej ekologicznej przyszłości Omanu i nie tylko.

Zerova Technologies

Zerova Technologies projektuje i wytwarza kompletną linie rozwiązań do ładowania pojazdów elektrycznych, z których korzystają globalne marki. W ramach partnerstw typu white-label i wspólnych projektów spółka ściśle współpracuje z klientami, prowadząc ich do sukcesów i dostosowując się do ich globalnych strategii. Dzięki zakładom produkcyjnym zlokalizowanym w Tajwanie, Chinach, Wietnamie, Japonii, regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w USA Zerova jest w doskonałym położeniu, by spełniać różnorodne potrzeby swoich partnerów.

