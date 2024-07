Zoomlion acelera expansão na Tailândia com a abertura de seu oitavo centro de serviços, aprimorando serviços locais e satisfação do cliente

PHITSANULOK, Tailândia, 24 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion", 01157.HK), fabricante líder de equipamentos avançados, comemorou recentemente a grande inauguração de seu oitavo centro de serviços na Tailândia, marcando um passo significativo na estratégia da empresa de fortalecer sua presença no mercado e fornecer serviços eficientes e de alta qualidade aos clientes locais.

A grande inauguração contou com a presença de mais de 150 convidados ilustres, incluindo representantes do governo local, construtoras e empreiteiras de estradas e profissionais da indústria. A cerimônia contou com uma exibição impressionante dos mais recentes equipamentos da Zoomlion, incluindo guindastes, betoneiras, escavadeiras, caminhões de mineração, veículos industriais e tratores.

Gan Mengfei, gerente geral da subsidiária tailandesa da Zoomlion, enfatizou a importância do novo centro de serviços em Phitsanulok. "A abertura deste centro aumenta nossas capacidades de resposta e qualidade de serviço na região. Os clientes agora têm opções mais diversificadas de produtos e experiências superiores de serviço pós-venda. Estamos comprometidos em aprofundar nossa presença no mercado, aumentar as capacidades de vendas e serviços e melhorar continuamente a satisfação do cliente", disse o Sr. Gan.

Desenvolvimento da Zoomlion na Tailândia

A subsidiária tailandesa da Zoomlion foi inaugurada em 2015 e atualmente emprega 130 funcionários. O novo centro de serviços Phitsanulok é o oitavo da empresa na Tailândia, juntando-se aos locais existentes em Bangkok, Nakhon Ratchasima, Chiang Mai e muito mais.

Cada centro de serviço conta com 4 a 5 engenheiros de serviço, 2 a 3 veículos de serviço e amplas peças de reposição. Isso garante um serviço rápido, eficiente e profissional. Normalmente, a equipe de serviços chega dentro de uma a duas horas após a solicitação do cliente, resolvendo os problemas em 24 horas. Se não for possível resolver um problema em três dias, será fornecida uma máquina substituta.

Em 2 de julho, a Zoomlion entregou 246 plataformas de trabalho aéreo, incluindo elevatórias de tesouras e de lança, com modelos como ZS1012HA, ZS1212HA, ZA14J e ZA22J-V. O feedback dos clientes tem sido extremamente positivo.

Zhao Zhaoqi, gerente geral do Departamento de Negócios no Exterior da Hongxin Construction Development Company, declarou: "Escolhemos a Zoomlion por seus produtos superiores e excelente serviço, o que nos dá grande confiança."

Hoje, o alcance mundial da Zoomlion inclui centros de pesquisa, instalações de produção, redes de marketing e sistemas de serviços em sete continentes, cobrindo mais de 140 países e regiões. Em 2023, a empresa registrou receitas superiores a RMB 47 bilhões (aproximadamente US$ 6,5 bilhões).

A presença local reforçada da empresa tem como objetivo agregar novos valores e apoiar o desenvolvimento local por meio de atendimento aprimorado e satisfação do cliente.

FONTE Zoomlion