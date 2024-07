Zoomlion beschleunigt seine Expansion in Thailand mit der Eröffnung seines achten Service-Centers und steigert damit den lokalen Service und die Kundenzufriedenheit

PHITSANULOK, Thailand, 24. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion", 01157.HK), ein führender Hersteller fortschrittlicher Ausrüstungen, feierte kürzlich die Eröffnung seines achten Service-Centers in Thailand. Dies ist ein wichtiger Schritt in der Strategie des Unternehmens, seine Marktpräsenz zu stärken und den Kunden vor Ort qualitativ hochwertige und effiziente Dienstleistungen anzubieten.

An der feierlichen Eröffnung nahmen mehr als 150 hochrangige Gäste teil, darunter Vertreter der lokalen Behörden, Bau- und Straßenbauunternehmen sowie Fachleute aus der Industrie. Die Zeremonie zeigte eine beeindruckende Ausstellung der neuesten Zoomlion-Geräte, darunter Kräne, Betonmischer, Bagger, Minenfahrzeuge, Industriefahrzeuge und Traktoren.

Gan Mengfei, General Manager der thailändischen Tochtergesellschaft von Zoomlion, betonte die Bedeutung des neuen Servicezentrums in Phitsanulok. „Mit der Eröffnung dieses Zentrums verbessern wir unsere Reaktionsfähigkeit und Servicequalität in der Region. Die Kunden haben jetzt eine größere Auswahl an Produkten und einen besseren Kundendienst. Wir sind entschlossen, unsere Marktpräsenz zu vertiefen, unsere Vertriebs- und Servicekapazitäten auszubauen und die Kundenzufriedenheit kontinuierlich zu verbessern", so Gan.

Die Entwicklung von Zoomlion in Thailand

Die thailändische Tochtergesellschaft von Zoomlion wurde 2015 gegründet und beschäftigt derzeit 130 Mitarbeiter. Das neue Servicezentrum in Phitsanulok ist das achte des Unternehmens in Thailand, neben den bestehenden Standorten in Bangkok, Nakhon Ratchasima, Chiang Mai und anderen.

Jedes Servicezentrum ist mit 4–5 Servicetechnikern, 2–3 Servicefahrzeugen und einer großen Anzahl von Ersatzteilen ausgestattet. Dies gewährleistet einen schnellen, effizienten und professionellen Service. Das Servicepersonal trifft in der Regel innerhalb von 1–2 Stunden nach einer Kundenanfrage ein und löst Probleme innerhalb von 24 Stunden. Kann ein Problem nicht innerhalb von drei Tagen behoben werden, wird ein Ersatzgerät zur Verfügung gestellt.

Am 2. Juli lieferte Zoomlion 246 Hubarbeitsbühnen, einschließlich Scheren- und Auslegerbühnen, mit Modellen wie ZS1012HA, ZS1212HA, ZA14J und ZA22J-V. Das Kundenfeedback ist überwältigend positiv.

Zhao Zhaoqi, General Manager des Overseas Business Department der Hongxin Construction Development Company, erklärte: „Wir haben uns für Zoomlion wegen seiner hervorragenden Produkte und seines exzellenten Service entschieden, was uns großes Vertrauen gibt."

Heute umfasst die globale Reichweite von Zoomlion Forschungszentren, Produktionsstätten, Marketing-Netzwerke und Service-Systeme auf sieben Kontinenten, die über 140 Länder und Regionen abdecken. Im Jahr 2023 meldete das Unternehmen einen Umsatz von über 47 Milliarden RMB (etwa 6,5 Milliarden US-Dollar).

Die verstärkte lokale Präsenz des Unternehmens zielt darauf ab, neue Werte zu schaffen und die lokale Entwicklung durch verbesserten Service und Kundenzufriedenheit zu unterstützen.