Zoomlion acelera o crescimento do mercado global com apresentações impressionantes em exposições internacionais

Fortalecendo a presença global, demonstrando inteligência de ponta com crescimento anual de 52,85% na receita no exterior no primeiro trimestre

CHANGSHA, China, 16 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Em um movimento estratégico para desenvolver ainda mais o mercado global de máquinas de construção, a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion", 01157.HK) avançou significativamente sua posição no mercado ao participar de várias exposições internacionais de prestígio. Essas iniciativas servem como plataformas vitais para demonstrar as capacidades da empresa e garantir pedidos, impulsionando significativamente o rápido crescimento de seus negócios internacionais.

A Zoomlion está visando os mercados de ponta na Europa e na América do Norte, localizando a fabricação e participando de exposições regionais para melhorar a imagem da marca e a vantagem competitiva. Ao mesmo tempo, a empresa está avançando em mercados emergentes na Ásia, África e América Latina, comprovando a competitividade de seus produtos por meio da participação em exposições locais significativas.

Em 2023, a Zoomlion atingiu um recorde de receita no exterior de 17,905 bilhões de yuans (US$ 2,48 bilhões), continuando esse forte crescimento no primeiro trimestre deste ano com um aumento de 52,85% na receita no exterior, que atingiu 5,703 bilhões de yuans (US$ 790,26 milhões) e representou 48% de sua receita total.

Destaques e conquistas de exposições recentes:

ARA Show nos Estados Unidos: A Zoomlion apresentou uma gama de máquinas, incluindo plataformas de terraplenagem e de trabalho aéreo, visando especificamente às demandas norte-americanas por equipamentos compactos, como a escavadeira ZE35GU e a minicarregadeira ZS090V.

INTERMAT 2024 na França : A Zoomlion lançou dois elevadores do tipo tesoura totalmente elétricos feitos sob medida para o mercado europeu, juntamente com vários produtos verdes, incluindo misturadores híbridos e plataformas de trabalho aéreo elétricas, demonstrando seu compromisso com a sustentabilidade.

Mineração e Construção Vietnã 2024 : A empresa exibiu grandes escavadeiras e bombas de concreto e atendeu às condições úmidas do sudeste asiático com produtos especialmente projetados para atender às exigências locais.

M&T Expo no Brasil : A Zoomlion apresentou os guindastes da série "ZMC", projetados especificamente para o mercado brasileiro, e também recebeu mais de 50 milhões de yuans ( US$ 6,93 milhões) em pedidos.

Exposição Econômica e Comercial China-África na África (QUÊNIA) 2024 : Guindastes móveis personalizados com volante à direita atendem especificamente às condições de direção da África Oriental, aumentando a praticidade para os usuários locais.

A participação estratégica da Zoomlion em exposições internacionais destaca o compromisso inabalável da empresa no mercado global. Ao aproveitar essas oportunidades, a Zoomlion não apenas apresenta suas novas linhas de produtos e inovações, mas também aprofunda as conexões com os clientes em todas as partes do mundo. Além disso, a empresa fortalece sua competitividade por meio de adaptações estratégicas locais, impulsionando um crescimento significativo e reforçando sua posição no mercado.

FONTE Zoomlion