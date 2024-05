Zoomlion beschleunigt globales Marktwachstum mit beeindruckenden Auftritten auf internationalen Messen

Stärkung der globalen Präsenz, Demonstration von High-End-Intelligenz mit 52,85%igem Wachstum des Auslandsumsatzes in Q1

CHANGSHA, China, 17. Mai 2024 /PRNewswire/ -- In einem strategischen Schritt zur weiteren Entwicklung des globalen Baumaschinenmarktes hat Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion", 01157.HK) seine Marktposition durch die Teilnahme an mehreren prestigeträchtigen internationalen Ausstellungen erheblich verbessert. Diese Initiativen dienen als wichtige Plattformen, um die Fähigkeiten des Unternehmens zu demonstrieren und Aufträge zu sichern, was das rasche Wachstum des internationalen Geschäfts erheblich vorantreibt.

Zoomlion richtet sich auf die High-End-Märkte in Europa und Nordamerika, indem es seine Produktion lokalisiert und sich an regionalen Messen beteiligt, um sein Markenimage und seinen Wettbewerbsvorteil zu verbessern. Gleichzeitig dringt das Unternehmen in die aufstrebenden Märkte Asiens, Afrikas und Lateinamerikas vor und beweist die Wettbewerbsfähigkeit seiner Produkte durch die Teilnahme an bedeutenden lokalen Messen.

Im Jahr 2023 erzielte Zoomlion einen Rekordumsatz in Übersee von 17,905 Milliarden Yuan (2,48 Milliarden US-Dollar) und setzte dieses starke Wachstum im ersten Quartal dieses Jahres mit einem Anstieg des Umsatzes in Übersee um 52,85 % fort, der 5,703 Milliarden Yuan (790,26 Millionen US-Dollar) erreichte und 48 % des Gesamtumsatzes ausmachte.

Aktuelle Ausstellungshighlights und Erfolge:

ARA Show in den USA : Zoomlion präsentierte eine Reihe von Maschinen, darunter Erdbewegungsmaschinen und Hubarbeitsbühnen, die speziell auf die nordamerikanische Nachfrage nach Kompaktmaschinen wie dem Bagger ZE35GU und dem Kompaktlader ZS090V ausgerichtet sind.

Zoomlion präsentierte eine Reihe von Maschinen, darunter Erdbewegungsmaschinen und Hubarbeitsbühnen, die speziell auf die nordamerikanische Nachfrage nach Kompaktmaschinen wie dem Bagger ZE35GU und dem Kompaktlader ZS090V ausgerichtet sind. INTERMAT 2024 in Frankreich : Zoomlion demonstrierte sein Engagement für Nachhaltigkeit durch die Einführung von zwei maßgeschneiderten vollelektrischen Scherenbühnen für den europäischen Markt sowie die Präsentation mehrerer umweltfreundlicher Produkte, darunter Hybridmischer und elektrische Hubarbeitsbühnen.

: Zoomlion demonstrierte sein Engagement für Nachhaltigkeit durch die Einführung von zwei maßgeschneiderten vollelektrischen Scherenbühnen für den europäischen Markt sowie die Präsentation mehrerer umweltfreundlicher Produkte, darunter Hybridmischer und elektrische Hubarbeitsbühnen. Mining and Construction Vietnam 2024 : Das Unternehmen stellte große Bagger und Betonpumpen aus und ging mit speziell für die feuchten Bedingungen Südostasiens entwickelten Produkten, die den lokalen Anforderungen entsprechen, auf diese ein.

: Das Unternehmen stellte große Bagger und Betonpumpen aus und ging mit speziell für die feuchten Bedingungen Südostasiens entwickelten Produkten, die den lokalen Anforderungen entsprechen, auf diese ein. M&T Expo in Brasilien : Zoomlion präsentierte die speziell für den brasilianischen Markt entwickelten Krane der ZMC-Serie, für die ebenfalls Aufträge im Wert von über 50 Millionen Yuan (6,93 Millionen US-Dollar) eingingen.

: Zoomlion präsentierte die speziell für den brasilianischen Markt entwickelten Krane der ZMC-Serie, für die ebenfalls Aufträge im Wert von über 50 Millionen Yuan (6,93 Millionen US-Dollar) eingingen. Chinesisch-afrikanische Wirtschafts- und Handelsausstellung in Afrika (KENIA) 2024: Maßgeschneiderte Rechtslenker-Mobilkrane, die speziell auf die ostafrikanischen Fahrbedingungen zugeschnitten sind und die Praktikabilität für die Benutzer vor Ort verbessern.

Die strategische Teilnahme von Zoomlion an internationalen Messen unterstreicht das stetige Engagement des Unternehmens auf dem globalen Markt. Durch die Nutzung dieser Möglichkeiten stellt Zoomlion nicht nur seine neuen Produktlinien und Innovationen vor, sondern vertieft auch die Beziehungen zu seinen Kunden auf der ganzen Welt. Darüber hinaus stärkt das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit durch strategische Anpassungen auf lokaler Ebene, die ein deutliches Wachstum ermöglichen und seine Marktposition stärken.