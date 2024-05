Zoomlion accélère la croissance de son marché mondial avec des performances impressionnantes lors de salons internationaux

En renforçant sa présence internationale, Zoomlion met en avant son expertise de pointe avec une croissance impressionnante de 52,85 % de son chiffre d'affaires à l'étranger au T1

CHANGSHA, Chine, 17 mai 2024 /PRNewswire/ -- Dans une stratégie visant à étendre davantage le marché mondial des engins de construction, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion », 01157.HK) a consolidé sa position sur le marché en participant à plusieurs salons internationaux de renom. Ces initiatives sont essentielles pour mettre en avant les compétences de l'entreprise et pour obtenir des commandes, ce qui contribue de manière significative à la croissance rapide de ses activités à l'échelle internationale.

Zoomlion cible les marchés haut de gamme en Europe et en Amérique du Nord en adaptant sa production localement et en participant à des salons régionaux pour renforcer sa réputation et sa compétitivité. En parallèle, l'entreprise s'étend vers les marchés émergents en Asie, en Afrique et en Amérique latine, démontrant la qualité de ses produits lors de salons locaux majeurs.

En 2023, Zoomlion a atteint un chiffre d'affaires record à l'étranger de 17,905 milliards de yuans (2,48 milliards de dollars américains), poursuivant cette croissance soutenue au premier trimestre de cette année avec une augmentation de 52,85 % du chiffre d'affaires à l'étranger, qui a atteint 5,703 milliards de yuans (790,26 millions de dollars américains) et représentait 48 % de son chiffre d'affaires total.

Points forts et succès récents lors des salons :

ARA Show aux États-Unis : Zoomlion a exposé une variété de machines, telles que des engins de terrassement et des plateformes de travail aériennes, répondant spécifiquement aux besoins du marché nord-américain en matière d'équipements compacts tels que la pelleteuse ZE35GU et le chargeur compact ZS090V.

INTERMAT 2024 en France : Zoomlion a introduit deux nacelles élévatrices entièrement électriques conçues sur mesure pour le marché européen, ainsi que plusieurs produits respectueux de l'environnement, comme des mélangeurs hybrides et des plateformes de travail aériennes électriques, démontrant ainsi son engagement envers la durabilité.

Mining and Construction Vietnam 2024 : l'entreprise a présenté de grandes excavatrices et des pompes à béton, adaptées aux conditions humides de l'Asie du Sud-Est avec des produits spécialement conçus répondant aux normes locales.

M&T Expo au Brésil : Zoomlion a présenté la série de grues « ZMC », spécialement conçue pour le marché brésilien, et a également généré plus de 50 millions de yuans (6,93 millions de dollars américains) de commandes.

China-Africa Economic and Trade Expo en Afrique ( KENYA ) 2024 : des grues mobiles à conduite à droite personnalisées pour les conditions de conduite en Afrique de l'Est, améliorant ainsi leur praticité pour les utilisateurs locaux.

La participation stratégique de Zoomlion aux salons internationaux met en lumière son engagement ferme sur le marché international. En saisissant ces opportunités, Zoomlion présente non seulement ses nouvelles lignes de produits et ses innovations, mais renforce également ses relations avec sa clientèle à l'échelle mondiale. De plus, l'entreprise consolide sa compétitivité grâce à des ajustements locaux stratégiques, ce qui stimule une croissance notable et renforce sa position sur le marché.