Zoomlion Entrega a Primeira Estação de Reabastecimento de Hidrogênio Totalmente Autônoma Montada sobre Plataforma, Acelerando o Desenvolvimento do Transporte Verde

CHANGSHA, China, 30 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion", 01157.HK) entregou a primeira unidade de estação de reabastecimento de hidrogênio montada sobre plataforma totalmente autônoma para o projeto de caminhão pesado de hidrogênio da China Huadian Corporation Ltd. na Região Autônoma da Mongólia Interior, marcando um avanço importante no campo da fabricação de equipamentos de energia de hidrogênio e avançando no desenvolvimento do transporte de energia de hidrogênio.

Zoomlion entrega sua primeira estação de reabastecimento de hidrogênio montada sobre plataforma totalmente autônoma (PRNewsfoto/Zoomlion)

A estação de reabastecimento de hidrogênio possui as vantagens de grande deslocamento, baixo consumo de energia e fácil manutenção. Atinge um deslocamento de hidrogênio de até 1.000Nm³/h com consumo de energia integrado inferior a 0,8kWh/kg.

O compressor de hidrogênio da Zoomlion, o equipamento principal da estação de reabastecimento, combina a expertise do grupo em hidráulica e processos avançados de fabricação. Agora é a iteração de terceira geração que alcança lubrificação de alta pressão, alta temperatura e isenta de óleo dos pistões do cilindro, bem como aumento de frequência em dois estágios, integrando com sucesso a cadeia do ecossistema de reabastecimento de hidrogênio de "estação de derrapagem, compressor e bomba de acionamento de líquido."

A Zoomlion se dedica a avançar a P&D independente em novos componentes de núcleo de energia, alcançando avanços significativos em tecnologias de bateria de lítio e combustível de hidrogênio. Esse foco garante integração abrangente em todos os aspectos da cadeia de produção, de peças de reposição a veículos inteiros, e de hardware a software.

Em termos de componentes principais para produtos de energia de hidrogênio, a Zoomlion integrou uma solução completa de cadeia completa cobrindo reabastecimento de hidrogênio, armazenamento, transporte, combustão, energia e veículo, pavimentando um caminho técnico que complementa o desenvolvimento de energia de lítio. Ela desenvolveu o primeiro compressor de pistão de acionamento líquido de hidrogênio de 45 MPa da China com direitos de propriedade intelectual completos.

Além disso, a Zoomlion desenvolveu dois chassis de alta resistência de energia elétrica pura e hidrogênio; o chassi de combustível de hidrogênio é equipado com seu sistema de célula de combustível desenvolvido internamente, sistema de armazenamento de hidrogênio a bordo e muito mais, com mais de 80% dos novos componentes principais de energia desenvolvidos independentemente pela Zoomlion.

A nova linha de equipamentos de energia da Zoomlion abrange todas as categorias, atendendo a uma gama diversificada de cenários de aplicação. A estratégia abrangente da empresa no desenvolvimento de componentes principais e equipamentos de hidrogênio está acelerando o crescimento da indústria e estabelecendo uma base sólida de competitividade principal. Essa força fundamental é essencial para o desenvolvimento futuro da cadeia da indústria.

A Zoomlion está implementando um roteiro de transformação verde, visando criar produtos e soluções de classe mundial e ecologicamente corretos. Ao avançar nossa pesquisa e desenvolvimento e aprimorar o design, a fabricação, o gerenciamento e os padrões verdes, a empresa está comprometida em liderar a transformação e a atualização da indústria por meio da inovação tecnológica.

