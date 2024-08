Zoomlion presenta la primera estación de repostaje de hidrógeno montada en plataforma y completamente autónoma, con lo que acelera el desarrollo del transporte ecológico

CHANGSHA, China, 30 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion", 01157.HK) ha presentado la primera unidad de estaciones de repostaje de hidrógeno montadas en plataformas y completamente autónomas para el proyecto de vehículos pesados de hidrógeno llevado a cabo por China Huadian Corporation Ltd. en la Región Autónoma de Mongolia Interior, lo que constituye un importante avance en el campo de la fabricación de equipos de energía de hidrógeno y para impulsar el desarrollo del transporte con energía de hidrógeno.

Zoomlion presenta la primera estación de repostaje de hidrógeno montada en plataforma y completamente autónoma (PRNewsfoto/Zoomlion)

La estación de repostaje de hidrógeno cuenta con las ventajas de un gran desplazamiento, bajo consumo energético y mantenimiento fácil. Alcanza un desplazamiento de hidrógeno de hasta 1.000Nm³/h con un consumo energético integrado inferior a 0,8kWh/kg.

El compresor de hidrógeno de Zoomlion, que es el equipo central de la estación de repostaje, combina la experiencia del grupo en sistemas hidráulicos y los procesos de fabricación avanzados. Es actualmente la iteración de tercera generación que alcanza una lubricación de los pistones de los cilindros a alta temperatura, alta presión y sin aceite, así como un aumento de la frecuencia en dos etapas, integrando exitosamente la cadena del ecosistema de repostaje de hidrógeno consistente en "la estación de plataforma, el compresor y la bomba de impulsión de líquido".

Zoomlion se dedica a impulsar la I+D independiente en nuevos componentes esenciales de energía, logrando avances significativos en las tecnologías de baterías de litio y combustible de hidrógeno. Este enfoque garantiza una integración total en todos los aspectos de la cadena de producción, que abarca desde las piezas de repuesto hasta los vehículos completos, y desde el hardware hasta el software.

En relación con los componentes esenciales de los productos con energía de hidrógeno, Zoomlion ha integrado una solución completa de toda la cadena que incluye el repostaje de hidrógeno, el almacenamiento, la transportación, la combustión, la energía y el vehículo, con lo que prepara el camino técnico que complementa el desarrollo de la energía del litio. Zoomlion también ha desarrollado el primer compresor de pistón líquido de hidrógeno de 45MPa de China con derechos de propiedad intelectual totales.

Asimismo, Zoomlion ha desarrollado dos chasis de alta resistencia de energía eléctrica pura e hidrógeno; el chasis de combustible de hidrógeno está equipado con un sistema de celdas de combustible de fabricación propia, un sistema de almacenamiento de hidrógeno integrado y mucho más, con más del 80 por ciento de los componentes esenciales de la nueva energía producidos de manera independiente por Zoomlion.

La línea de equipos de nueva energía de Zoomlion abarca todas las categorías, para responder a una gran variedad de escenarios de uso. La estrategia integral de la compañía para el desarrollo de componentes esenciales y el equipo de hidrógeno está acelerando el crecimiento de la industria y estableciendo una base sólida de competitividad básica. Este fortalecimiento de la base es crucial para el desarrollo futuro de la cadena de la industria.

Zoomlion está implementado un plan de trabajo para la transformación ecológica, con el que se propone la creación de productos y soluciones ecológicos y de primer nivel. Al impulsar nuestra investigación y desarrollo, y mejorar el diseño, la fabricación, la gestión y los estándares ecológicos, la compañía apuesta por liderar la transformación y modernización de la industria a través de la innovación tecnológica.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2493176/16c26ffc1a5185b4b93f53cd4d75db9.jpg

FUENTE Zoomlion