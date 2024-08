Zoomlion liefert erste vollständig autonome, auf einem Skid montierte Wasserstofftankstelle aus und beschleunigt so die Entwicklung umweltfreundlicher Transportmittel

CHANGSHA, China, 30. August 2024 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion", 01157.HK) hat die erste Einheit einer vollständig autonomen, auf einem Skid montierten Wasserstofftankstelle für das Wasserstoff-Schwerlastwagenprojekt der China Huadian Corporation Ltd. in der Autonomen Region Innere Mongolei geliefert. Dies stellt einen wichtigen Durchbruch im Bereich der Herstellung von Wasserstoffenergieanlagen dar und treibt die Entwicklung des Wasserstoffenergietransports voran.

Zoomlion delivers its first fully autonomous skid-mounted hydrogen refueling station

Die Wasserstofftankstelle zeichnet sich durch einen großen Hubraum, einen niedrigen Energieverbrauch und eine einfache Wartung aus. Sie erreicht eine Wasserstoffverdrängung von bis zu 1.000 Nm³/h bei einem integrierten Energieverbrauch von weniger als 0,8 kWh/kg.

Der Wasserstoffkompressor von Zoomlion, das Kernstück der Tankstelle, vereint das Know-how der Gruppe in den Bereichen Hydraulik und fortschrittliche Fertigungsverfahren. Es handelt sich nun um die dritte Generation, die eine ölfreie Hochdruck- und Hochtemperaturschmierung von Zylinderkolben sowie eine zweistufige Frequenzerhöhung ermöglicht und die Wasserstoff-Betankungskette „Skid-Station, Kompressor und Flüssigkeitspumpe" erfolgreich integriert.

Zoomlion hat sich der Förderung unabhängiger Forschung und Entwicklung im Bereich neuer Kernkomponenten für Energie verschrieben und erzielt bedeutende Durchbrüche bei Lithiumbatterie- und Wasserstoffbrennstofftechnologien. Dieser Fokus gewährleistet eine umfassende Integration über alle Aspekte der Produktionskette hinweg, von Ersatzteilen bis hin zu ganzen Fahrzeugen und von Hardware bis hin zu Software.

In Bezug auf die Kernkomponenten für Wasserstoffenergieprodukte hat Zoomlion eine vollständige Lösung für die gesamte Kette integriert, die Wasserstoffbetankung, -speicherung, -transport, -verbrennung, -strom und -fahrzeug abdeckt und damit einen technischen Weg ebnet, der die Entwicklung der Lithiumenergie ergänzt. Das Unternehmen hat den ersten Kolbenkompressor für den Antrieb mit flüssigem Wasserstoff mit 45 MPa in China entwickelt und besitzt die vollständigen Rechte am geistigen Eigentum.

Darüber hinaus hat Zoomlion zwei Hochleistungsfahrgestelle mit reinem Elektro- und Wasserstoffantrieb entwickelt. Das Wasserstoff-Fahrgestell ist mit einem selbst entwickelten Brennstoffzellensystem, einem bordeigenen Wasserstoffspeichersystem und mehr ausgestattet, wobei über 80 Prozent der neuen Energiekernkomponenten von Zoomlion eigenständig entwickelt wurden.

Die neue Produktpalette von Zoomlion im Bereich Energieanlagen deckt alle Kategorien ab und ist für eine Vielzahl von Anwendungsszenarien geeignet. Die umfassende Strategie des Unternehmens bei der Entwicklung von Kernkomponenten und Wasserstoffausrüstung beschleunigt das Branchenwachstum und schafft eine solide Grundlage für die Wettbewerbsfähigkeit. Diese grundlegende Stärke ist für die zukünftige Entwicklung der Industriekette von entscheidender Bedeutung.

Zoomlion setzt einen Fahrplan für eine grüne Transformation um, mit dem Ziel, umweltfreundliche Produkte und Lösungen von Weltklasse zu schaffen. Durch die Förderung unserer Forschung und Entwicklung und die Verbesserung von umweltfreundlichem Design, Herstellung, Management und Standards setzt sich das Unternehmen dafür ein, die Transformation und Modernisierung der Branche durch technologische Innovation voranzutreiben.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2492424/16c26ffc1a5185b4b93f53cd4d75db9.jpg